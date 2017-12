En 7 de 10 ramas de actividad económica se están perdiendo empleos

El empleo, uno de los indicadores que mejor comportamiento tuvo durante la etapa más fuerte de la desaceleración de la economía, sigue dando fuertes señales de deterioro y al cierre de noviembre se registran pérdidas de puestos de trabajo en siete de los diez sectores productivos del país.

La agricultura se sigue consolidando como el ramo de mejor comportamiento en el año. A su aporte al PIB, que durante 2017 ha estado muy por encima del resto, se le suma la contribución que realiza en materia laboral. En el trimestre móvil de septiembre a noviembre se crearon 218.000 puestos de trabajo, siendo de lejos el que más vacantes aportó. Le siguieron las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 35.000 empleos nuevos, y, finalmente, la industria manufacturera con 11.000 trabajos nuevos.



El comercio, los hoteles y restaurantes fueron el sector en el que más puestos se perdieron durante el trimestre móvil anterior, de acuerdo con el Dane; en este lapso se restaron 68.000 vacantes, siendo esta la rama donde más puestos se perdieron.

Los servicios comunales, sociales y personales, donde la reducción también fue de 68.000 empleos, es el otro lunar del desempleo, seguido por la construcción, que disminuyó sus vacantes laborales en 54.000 cupos. En intermediación financiera desaparecieron 28.000 trabajos, mientras que en transporte y comunicaciones la disminución fue de 27.000. Finalmente, en la explotación de minas y canteras se perdieron 20.000 cupos y en el sector de suministro de electricidad, gas y agua, el recorte fue de 1.000 trabajos.



La contribución de los tres sectores en los que se crearon nuevos empleos no ha sido suficiente para mantener el indicador laboral en el mismo nivel del año anterior. De acuerdo con el Dane, a noviembre, la tasa de desempleo en el total nacional fue del 8,4 %; si bien se mantiene en un solo dígito, esta es superior en 0,9 puntos porcentuales a la registrada en el mismo mes del 2016, cuando se ubicó en el 7,5 % y así, completa cuatro meses consecutivos al alza. Por su parte, las tasas de participación y ocupación se redujeron frente al mismo mes del año anterior; la primera bajó del 65,2 al 64,8 %, mientras que la segunda lo hizo del 60,3 al 59,3 %.

En el penúltimo mes del 2016, el desempleo en las 13 áreas urbanas, en donde se concentran las dos terceras partes de los puestos de trabajo del país, fue de 8,7 %. El indicador presentó una fuerte alza si se compara con el 9,6 % de noviembre. La tasa global de participación, que incluye como proporción de la población total a las personas que tienen trabajo más las que buscan empleo, bajó a 66,5 en noviembre desde un 67,6 % en el mismo mes del 2016.



Según el director de la autoridad estadística, Mauricio Perfetti, en el undécimo mes del presente año se contaron 2,09 millones de desocupados en todo el país, mientras que se reportaron 22,87 millones de ocupados. Se destaca que en noviembre del 2017, la ocupación completó cuatro periodos consecutivos por encima de 22 millones de personas, siendo el nivel más alto para este mes desde que hay cifras comparables (2001), indicó el Dane.



El resultado reflejó el comportamiento al alza en algunas de las 13 ciudades y áreas metropolitanas en las que se basa el cálculo, principalmente en Bogotá y Medellín. “Bogotá explica 0,3 puntos porcentuales y Medellín responde a 0,2 puntos porcentuales” del alza, aseguró Perfetti. Asimismo, la entidad destacó que con este resultado “se completan siete periodos consecutivos con tasa de desempleo de un dígito para los meses de noviembre”.



De igual forma, el Dane detalló que la tasa de desempleo de los últimos 12 meses (diciembre 2016-noviembre 2017) se situó en 9,4 %. En el trimestre móvil septiembre-noviembre, las ciudades con menor desempleo fueron Santa Marta (7,5 %), Cartagena (7,7) y el área metropolitana de Pereira (7,8). A su vez, la tasa de mayor desocupación se registró en Quibdó y el área metropolitana de Cúcuta, ambas con el 14,3 % y Armenia (13,1).



Así mismo, sobresale del informe entregado la reducción de 198.000 trabajadores por cuenta propia; sin embargo, el descenso en este grupo no se ve compensado en nuevos trabajadores formales. En el grupo obrero con empleador particular se reportan 19.000 nuevos cupos, mientras que los empleados por el Gobierno aumentaron en 6.000.



Además, llama la atención que en el trimestre analizado se incrementó en 100.000 el número de empleados en negocios familiares sin remuneración, es decir, son trabajadores que no están realizando aportes para salud y pensión. Sin duda, una de las grandes preocupaciones del 2018 será controlar la creciente tasa de desempleo, la cual se espera vaya acompasada con un mejor desempeño de la economía, impulsada principalmente por la industria, que está en deuda.

DANIEL GUERRERO

REDACTOR EL TIEMPO

dangue@eltiempo.com