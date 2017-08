SOS del sector privado por los impuestos y la reactivación

En medio del bajo crecimiento de la economía, del 1,2 por ciento en el primer trimestre y del 1,3 por ciento entre abril y junio, resultado sobre el que los empresarios atribuyen una cuota grande a la reforma tributaria del año pasado, que ha afectado las ventas y en consecuencia la producción, siguen creciendo las voces para que el sector productivo tenga oxígeno por esta vía.

Aunque no hay consenso entre los representantes de la industria sobre la propuesta de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de bajar temporalmente, en noviembre y diciembre próximos, los 3 puntos que se aumentaron de IVA, con el fin de reactivar el consumo (y que fue descartada por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas), la opinión generalizada entre los empresarios es que la tasa agregada de impuestos no es competitiva.



Esto pese a la decisión reciente de hacer permanente el arancel cero para las importaciones de bienes de capital y de materias primas no producidas en el país, que les dará un ahorro anual de 1,2 billones de pesos, y al cambio en la fórmula del cálculo de la tasa de usura, que podrían dar resultados en el corto plazo, pero no solucionan problemas de competitividad de las compañías.



El libro Estrategia para una nueva industrialización II, divulgado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) en la reciente asamblea 73.° del gremio, recoge el sentir en materia impositiva de 1.200 compañías y entidades financieras afiliadas, que en su conjunto facturan 323 billones de pesos al año, suma equivalente al 37,5 por ciento del PIB. Las empresas consideran que los tributos deben reducirse para ser más competitivas, pues se están disputando no solo el mercado interno sino, entre otros, los de Chile, Brasil Argentina, Perú y México.



El documento recalca que la tasa efectiva de tributación, de 69,8 por ciento, es uno de los aspectos más críticos, frente a un promedio de 46,3 por ciento en América Latina y del 40,9 por ciento en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el llamado club de las buenas prácticas en materia de políticas económicas, al cual Colombia ingresaría este año.

Quieren respirar

En cuanto al impuesto de renta, la Andi pide reducir la tarifa corporativa a niveles competitivos, hasta llegar al 25 por ciento y eliminar la renta presuntiva, como mínimo, o establecerla en un nivel del 3 por ciento nuevamente.



“Si bien la deducibilidad en renta del IVA pagado en la compra de bienes capital es un avance importante, deberíamos migrar a un esquema de descuento tributario que permita la recuperación completa del impuesto pagado”, señala.



Y agrega que hay que ajustar los mecanismos de fomento a la formalización empresarial, como el monotributo (hoy con alcance limitado al comercio al por menor). “Este impuesto debería aplicar a todos los profesionales independientes, hasta cierto nivel de ingreso, e incluir las cotizaciones a la seguridad social, el IVA, el impuesto sobre la renta y el ICA”, aseguran.



En cuanto a tributos territoriales, urgen eliminar las estampillas y prohibir las nuevas. El gremio reitera que son pocos los contribuyentes que aportan al fisco y que en el control a la evasión y a la elusión se debe adelantar la modernización tecnológica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).



De hecho, en una reciente encuesta realizada entre directivos de 135 empresas (medianas y grandes), con ingresos anuales por 104 billones de pesos (13 por ciento del PIB del 2015), el 95 por ciento dijo que no hay avances de competitividad en temas de impuestos.



Entre las principales razones, según afirma el gremio, se encuentra que la tasa

efectiva de tributación o la de renta no bajó o incluso aumentó; que el aumento del IVA redujo la demanda y/o incrementó los costos; que en la reforma tributaria no se incluyeron estímulos a la inversión; que no es estructural; y que disminuyó su competitividad, por la eliminación de descuentos, rentas exentas y beneficios.



El documento añade que si bien desde el punto de vista de recaudo fiscal el objetivo se cumplió, en competitividad las empresas enfrentan un sistema tributario complejo, con cambios permanentes y donde persiste una alta tarifa efectiva de tributación y limita su sostenibilidad.



Asimismo, los empresarios creen que es hora de abolir impuestos como el de avisos y tableros, la sobretasa bomberil, a los teléfonos y el de degüello de ganado.



“La ampliación del monotributo debería venir acompañada de la eliminación del régimen simplificado de IVA. Esto permitiría controlar, en mayor medida, la evasión de este impuesto y del de renta”, acota el gremio.



Por ello cree que hay que eliminar en IVA la categoría de excluidos y solo incluir algunos pocos bienes en la categoría de exentos (como los que se exportan y algunos esenciales de la canasta familiar).

‘A empujar la construcción’

El empresario Fuad Char, presidente de la junta directiva de Olímpica, que controla, entre otras, las compañías Supertiendas y Droguerías Olímpica, dijo, este miércoles en Barranquilla, sobre la idea de Fenalco que “no la cree posible ni que el Gobierno

permita una propuesta de ese tipo”.



Pero sostuvo que en lo que sí debe trabajar el Gobierno es en “meterle la mano duro al sector de la construcción, reducir el nivel de la cuota inicial para la compra de vivienda, a la vivienda de interés social y a programas como Mi Casa Ya, que le dan un empujonazo a la economía”.



Al igual que Fenalco, dijo que hay otro tipo de paraaranceles que favorecen a 4 o 5 industrias y “toca decidirse y revisar esa estructura para que su impacto bueno sea para la mayoría de colombianos”.



ECONOMÍA