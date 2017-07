Habrá mayor control para portátiles y tabletas en vuelos a EE. UU.

La autoridad aeronáutica de Estados Unidos incrementará las medidas de seguridad para los colombianos que viajen a ese país desde este miércoles 19 de julio.



La directriz de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) tiene que ver con una mejora en la inspección general de los pasajeros, por lo que se llevará a cabo un mayor control de los dispositivos electrónicos personales y en las áreas de pasajeros.

De esta manera, los pasajeros podrán transportar en cabina de pasajeros sus dispositivos electrónicos como celulares, pero en las inspecciones de seguridad se hará énfasis en la revisión de aparatos de mayor tamaño; es decir, tabletas y computadores portátiles, por lo que tendrán que ser embalados en equipaje de bodega.



Según fuentes de la entidad, una vez hecha la inspección en el punto de control central, cada aerolínea deberá, de forma aleatoria, revisar los aparatos electrónicos cuyo tamaño sea mayor a un teléfono celular o teléfono inteligente, utilizando la tecnología de detección de explosivos ETD.



Si el equipo no pasa la inspección, no podrá ser llevado en el avión y en este caso el pasajero podrá decidir si viaja o no.



Las medidas rigen desde las 00:00 horas del 19 de julio y, en vista de que en el mundo no todas las aerolíneas cuentan con esta tecnología, se dará un plazo paulatino la adopción de estos controles, cuyas fechas aún no se conocen.



Además, las revisiones contemplan la de signos de alteración de los dispositivos, tales como rayones frescos en tornillos o carcasas plásticas (tanto en la parte frontal como en el reverso), excesivo peso y olores inusuales, entre otros signos de alteración o partes que no concuerden con las otras.



Si en la inspección se hallan signos de alteración, las aerolíneas no podrán transportar el dispositivo.



Asimismo, los dispositivos electrónicos que se encuentren en el interior de una carcasa protectora se deberán extraer de ella para su revisión. De no poder hacerlo, no se podrá llevar el dispositivo a bordo de la aeronave.



Las normas serán aplicadas a los vuelos comerciales, los chárter y a los privados. Los nuevos protocolos de seguridad ya habían sido anunciados a finales de junio por el secretario de seguridad de Estados Unidos, John Kelly, y serán aplicados a otros 105 países repartidos por todos los continentes.



Al respecto, Gilberto Salcedo, presidente de la Asociación de Transporte Aéreo de Colombia, dijo que esta será una medida que busca brindar una protección más estricta a las terminales y a todos aquellos que lleguen a ese país.



Alfredo Bocanegra, director de Aerocivil, manifiesta que la entidad hace la recomendación de embalar estos aparatos en bodega, pues si el pasajero decide omitir esta restricción desconoce las medidas que EE. UU. pueda tener al desembarcar en ese país.



Aunque algunos medios afirmaron que estas medidas incluían la prohibición del transporte de estos aparatos, la Aeronáutica Civil indicó en una nota aclaratoria que no es cierto que exista esa restricción para llevar "elementos electrónicos en la cabina del avión".



Por este nuevo requerimiento con estos dispositivos electrónicos, Aerocivil recomienda a los pasajeros que lleguen con la debida anticipación a los aeropuertos, teniendo en cuenta que el procedimiento de seguridad se incrementará para aplicar las medidas exigidas por la TSA.



Bocanegra agrega que equipos electrónicos de uso médico también podrán ser trasladados en cabina de pasajeros.



Colombia, en la actualidad, opera con 23 rutas, 12 aerolíneas y en promedio moviliza 60 mil pasajeros semanales hacia Estados Unidos.



Entre enero y mayo pasados, se transportaron entre los dos territorios 1,2 millones de personas.



Para los dispositivos enviados en equipaje de bodega, la entidad recomienda que anuncien su traslado a las respectivas aerolíneas para evitar algún daño en el aparato.



ELTIEMPO.COM*

Con información de la redacción de ECONOMÍA