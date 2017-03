Termocandelaria sí puso en riesgo el sistema eléctrico del país

Por poner en riesgo el sistema eléctrico del país de manera injustificada, en momentos en que Colombia afrontaba los embates del fenómeno del Niño, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso una millonaria multa a Termocandelaria.

La generadora de energía tendrá que pagar ahora 35.410 millones de pesos, equivalente a 48.000 salarios mínimos mensuales, la sanción más alta en la historia de la Superservicios.



“Termocandelaria incumplió injustificadamente sus obligaciones de generación de energía eléctrica en momentos de escasez, a pesar de haber recibido cuantiosas sumas por concepto del Cargo por Confiabilidad”, indicó el ente de vigilancia y control.



En efecto, esta generadora recibió más de 83.000 millones de pesos por concepto de Cargo por Confiabilidad para la vigencia 2014 y 2015, para que cubriera a los usuarios finales contra el riesgo de desabastecimiento de energía.



No obstante, la investigación adelantada por el ente de vigilancia y control concluyó que la térmica no atendió el llamado para cumplir con las Obligaciones de Energía Firme que de manera voluntaria había aceptado entre octubre y noviembre del 2015, luego de que el precio de la energía en bolsa superara el precio de escasez.



Para esos meses, la compañía declaró indisponible, por 27 días, la unidad de generación de Termocandelaria 1 y por 28 días la unidad de generación de Termocandelaria 2.



La Superservicios señala que, a lo largo del proceso de investigación, las directivas de Termocandelaria presentaron múltiples argumentos, citando dificultades financieras y la ocurrencia de hechos ajenos a la voluntad de la térmica, lo que les impidió cumplir con lo pactado.



Pero durante el proceso administrativo, el organismo de control desestimó cada unas de las razones expuestas por la térmica.



“Termocandelaria recibió la prima del Cargo por Confiabilidad, pero optó por dejar al azar el cumplimiento de sus obligaciones y esperar a que el Gobierno acudiera a su rescate, en el evento que se encontrara en apuros para honrar sus compromisos. La firma no puede alegar su propia culpa para exonerarse de su responsabilidad”, dijo José Plata Puyana, superintendente delegado para Energía y Gas Combustible.



Esta compañía comenzó a participar en el esquema del Cargo por Confiabilidad en el 2006, señala la Superservicios, pero solo hasta el 2015 fue llamada a generar energía eléctrica. Cuando se presentó el fenómeno del Niño en el 2015, en el que se hicieron exigibles sus obligaciones, Termocandelaria no cumplió.



