Mujer de escándalo en avión de Avianca recibiría sanción millonaria

La Aeronáutica Civil abrió este miércoles un pliego de cargos contra Yamile Camila Ardila, la mujer que en supuesto estado de embriaguez protagonizó un escándalo en un avión de Avianca.

El suceso ocurrió el pasado 23 de marzo en un vuelo que cubría la ruta Bogotá-Nueva York, en los Estados Unidos.



En un video que fue publicado en redes sociales se ve a esta mujer diciéndole fuertes palabras a otra pasajera que la estaba grabando. Además, se observa cuando Ardila agrega que no le importa que la vean en ese estado: “¿No le da pena con los demás pasajeros?", pregunta una persona de la tripulación. "¡No, no me importa! ¡No me da vergüenza!, responde la pasajera.

Tras el incidente, la Aeronáutica Civil requirió la información de Avianca sobre la anomalía, que en su momento obligó a tomar medidas como el decomiso del licor que bebía, teniendo en cuenta que el comandante del avión indicó que “de no ser controlada la situación se tendría que aterrizar en un aeropuerto alterno”.



Aerocivil informó que contra Ardila se investiga la “presunta vulneración a la normatividad aeronáutica, relacionada con actos de perturbación presentados a bordo de la aeronave, poniendo en riesgo la seguridad del vuelo”.



La sanción que podría recibir Ardila, de ser evidenciada su responsabilidad en estos cargos, sería de 30 salarios mínimos legales vigentes; es decir, 22 millones de pesos.



ELTIEMPO.COM