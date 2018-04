‘Salida de EE. UU. de OIC no cambia las reglas de juego en el café’

Aunque el anuncio de la salida de Estados Unidos de la Organización Internacional del Café (OIC) tiene muy triste a los cafeteros del mundo, la medida veía venirse y por ello no tomó por sorpresa a nadie.



Esta decisión hace parte de la filosofía del nuevo Gobierno de Estados Unidos de desvincularse de organismos multilaterales, como lo ha venido haciendo en otros sectores.

“Esta no es una decisión contra el café, toda vez que el Gobierno estadounidense ya había anunciado estas salidas en relación con otros organismos multilaterales, entre ellos la Organización Internacional del Café. Es una decisión del Gobierno de ese país y los demás debemos respetarla. Eso no cambia en nada las reglas de juego”, dijo Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, al conocer la noticia este martes.



De acuerdo con Vélez, “esta es una noticia muy triste para el mundo cafetero, porque quiéralo o no, la OIC sigue siendo el último bastión de trabajo conjunto de países productores y consumidores de café que hoy existe”.

La OIC sigue siendo importante porque es allí en donde los países se sientan a analizar los problemas conjuntos del café y a mirar perspectivas en otros horizontes que podemos trabajar conjuntamente FACEBOOK

Sin embargo señala que la organización no tiene injerencia en los precios del café y por lo tanto esta determinación no tendrá un impacto ni para Colombia ni para los más de 40 países productores y consumidores que hacen parte de este organismo multilateral.



Entre los años 70, 80 y comienzo de los 90, la ICO establecía los precios del grano, a través de un acuerdo de cuotas que fijó en alguna época esta organización, pero que se terminó en 1989, por eso hoy este tipo de determinaciones no causa ningún impacto sobre los precios.



“La OIC sigue siendo importante porque es allí en donde los países se sientan a analizar los problemas conjuntos del café y a mirar perspectivas en otros horizontes que podemos trabajar conjuntamente como los temas de sostenibilidad, entre otros”, recalca Vélez.



No obstante, aclara que la relación comercial bilateral entre Colombia y Estados Unidos, en el tema de café, no cambia en nada.



EE.UU. es uno de los bloques que más consume café en el mundo después de Europa.



