Puja por el salario mínimo de 2018, a 14.000 pesos de resolverse

A los empresarios y a una de las centrales obreras los separan 14.000 pesos de diferencia para llegar a un posible acuerdo en el ajuste del salario mínimo para el 2018, que este jueves tendrá su última reunión oficial.

Por un lado, los patronos llegan con una propuesta unificada en el 5,1 por ciento de ajuste, que en plata blanca son 37.623 pesos, con lo cual la remuneración mínima mensual quedaría en 775.340 pesos.



En el otro lado de la mesa, la Confederación General de Trabajadores (CGT) abrió la puerta para llegar este jueves con una propuesta unificada de 7 por ciento junto con la Confederación Democrática de Pensionados (CDP). Así, el ajuste sería de 51.640 pesos y el salario llegaría a 789.357 pesos.



Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, aseguró que dicha iniciativa la hacen con el fin de que “de una vez por todas, el Gobierno fije una posición y para que el sector empresarial tenga en cuenta que no se puede desarrollar un país a expensas de un mayor empobrecimiento de la clase trabajadora”.



El argumento para aceptar el 7 por ciento es que la inflación del 2017 sería el 4 por ciento, que se sumaría a un punto promedio de productividad y dos más, que sopesarían el ajuste que la reforma tributaria le hizo al IVA.

Gobierno, sin cifra

No obstante, esta decisión no la compartió la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que se mantuvo en el 9 por ciento. En este caso, la diferencia con los patronos asciende a 28.771 pesos.



“La CUT se mantendrá, en cuanto a que nuestra sustentación para justificar el 12 por ciento ni siquiera fue debatida. De hecho, el Gobierno nunca ha tomado una posición concreta, aparte de decir que el salario debe estar alrededor de la inflación causada”, explicó Luis Alejandro Pedraza, presidente de esta central.



Incluso, este es el punto en el que –por ahora– coinciden ambos sindicatos y los empresarios, que señalan no ver un compromiso real por parte del Gobierno en cuanto a la mesa de concertación.



Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), fue más allá e indicó que la citada reunión de este jueves, que está programa que empiece a las 10 a. m., no tendría mayor sentido. “Estamos esperando que el Ministerio y el Gobierno en general fijen una posición; que yo conozca no han dicho nada. Sin que haya pronunciamiento, la reunión de mañana es estéril, y si se van a quedar callados, mejor es dejar así”.



La ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, afirmó que “es importante destacar que hay voluntad entre las partes y está claro que, hasta el último momento, buscaremos que haya acuerdo, y no tenga que decretarse el aumento para el próximo año”.



En cualquier caso, de no lograrse un acuerdo entre las partes, el Gobierno sería el que decrete el ajuste del mínimo para el 2018, cuyo plazo máximo es este sábado, 30 de diciembre. Vale recordar que la última vez que se logró dicho acontecimiento fue en el 2013.



Asimismo, sea cual sea la cifra, esta impactará en distintos trámites del día a día, tales como el valor del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat), la cuota moderada en las EPS, los aportes a pensión de quienes ganan un mínimo mensual, costos de las grúas, matrículas de colegios, algunos peajes y los avalúos catastrales, entre otras cosas.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS