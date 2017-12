Pese a relevo de Gobierno, S&P no espera que cambie política económica

Gane quien gane la presidencia de Colombia el año entrante, no habrá cambios radicales en la política económica, dice Standard & Poor’s (S&P), pero la nota del país bajó por no hacer un ajuste rápido durante el año que está terminando.



Así lo indican los analistas de la agencia que bajó la nota de la deuda del país, en unos comentarios posteriores a la calificación.

Joydeep Mukherji, uno de los analistas a cargo de la calificación de Colombia, dijo: “Esperamos que haya continuidad en las políticas económicas después de las elecciones y no consideramos que la política fiscal o monetaria vayan a cambiar fundamentalmente”.



Esto, pese a que las elecciones han dado sorpresas recientes no solo en América Latina sino en el mundo.



“No esperamos cambios radicales en la política económica de Colombia como resultado de las elecciones”, dice Mukherji, y frente al amplio abanico de aspirantes a la presidencia, señala que el grupo “es mayor que nunca, en conexión con los cambios en curso en la sociedad colombiana que han traído más pluralismo”.



Sobre la baja en la calificación, el experto dice que esta se dio luego de ver que el ajuste no fue tan rápido como esperaban.



“Revisamos –dice– la perspectiva a negativa en febrero de 2016 y esperamos para ver cómo responderían las autoridades en términos de su capacidad para ajustar el actual déficit en la cuenta corriente y volver a ganar equilibrio. Infortunadamente, el ajuste no fue tan rápido como lo esperábamos”.



Ahora, afirma, piensan que algunos indicadores de los frentes fiscal y externo “realmente mejorarán en 2018. Pero esto está incorporado en la calificación actual y en la perspectiva estable”.

