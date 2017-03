Robots contra maquilas: el riesgo para México que Trump no deja ver

En pleno paseo de la Reforma, una de las principales arterias de Ciudad de México, kilómetros de cableado y centenares de botones hacen desde hace tres meses las funciones que hasta hace no tanto deberían haber llevado a cabo decenas de trabajadores.



Con capacidad para 700 vehículos, es el mayor aparcamiento completamente robotizado de todo el continente americano y un reflejo más del signo de los tiempos: el factor trabajo queda claramente eclipsado por el avance tecnológico, y cada vez más empleos corren el riesgo de desaparecer.



La misma imagen domina Ciudad Juárez, el corazón de la maquila mexicana, donde los robots empiezan a conquistar procesos productivos para los que antes las empresas contrataban trabajadores.



La automatización es uno de los mayores riesgos del empleo mundial en lo que resta de siglo. Pero el caso mexicano es especialmente lacerante por su modelo de crecimiento, en el que la competencia salarial desempeña un papel clave. Y sitúa a esta ola tecnológica imparable a la misma altura en la clasificación de desafíos económicos que la retórica incendiaria de Donald Trump en materia comercial. Sin embargo, a diferencia de esta, es un factor que permanece alejado de la agenda pública.



México es, según un reciente estudio de la consultora McKinsey, el séptimo país del mundo en el que mayor porcentaje de empleos (el 52 %) corren riesgo de ser reemplazados por máquinas. Esta cifra asciende hasta el 64 % en el caso de la industria, una de las principales fuentes de empleo en el país. Y este proceso de automatización, lejos de ser a largo plazo, tiende a acelerarse a medida que caen los costos de implantación robots en la cadena productiva.



Según los datos de la Federación Internacional de Robótica, las ventas de robots en México aumentaron un 120 por ciento en el 2015, muy por encima de Estados Unidos y Canadá. Y esta tendencia no ha hecho más que comenzar.





“México tiene una porción superior de empleos susceptibles de ser robotizados que otros países, y eso provoca que el riesgo de la automatización esté, al menos, al mismo nivel que el giro proteccionista de EE. UU.”, apunta Mark Muro, especialista en economía digital e impacto de la tecnología sobre el crecimiento del think tank Brookings.



“La extensión de la automatización reemplazará el empleo de bajo costo, que predomina en la industria mexicana, y erosionará su principal fuente de ventaja competitiva (el menor precio de la mano de obra). Es algo que ya ha sucedido en China y que ocurrirá en México”, añade.



A diferencia de lo sucedido en otros países, como la propia China, donde los costos laborales han tendido a aumentar a medida que la economía se desarrollaba y abarcaba sectores de producción de mayor valor agregado, México ha apostado en las últimas décadas por la contención salarial para evitar la fuga de empresas manufactureras y atraer más inversión. Pero la robotización es un claro límite para ese modelo de crecimiento.



“En la mayor parte de maquilas, contratar a cuatro trabajadores en México es, todavía hoy, más barato que instalar un robot en Estados Unidos. Pero la robotización es cada vez más barata, y en muchas industrias, como la automotriz, ya es más rentable un robot que contratar a cuadrillas de trabajadores”, apunta Tony Payan, director de estudios mexicanos del Baker Institute.



Aunque el porcentaje de empleo susceptible de ser automatizado en Brasil (50 %) y Argentina (48 %) no dista mucho del mexicano, la estructura productiva de México lleva aparejado un riesgo adicional: es la única de las grandes economías de América Latina que depende más de las exportaciones de manufacturas –donde la robotización más se ha acelerado– que de materias primas.



“Hace años, la planta laboral era el insumo más importante de casi todas las industrias. Ya no, y cada vez menos. Ahí es donde el modelo maquilador mexicano comenzará a entrar en crisis”, agrega Payan. “Apostarle a la manufactura como gran fuente de empleo hoy es un error estratégico”. Una o máximo dos décadas. Ese es el plazo máximo de que dispone México para revertir ese inexorable y oscuro destino para el empleo.



“Lo novedoso de este proceso de cambio tecnológico es que es mucho más rápido que los anteriores”, subraya Juan Chacaltana, especialista en políticas de empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y es que, aunque regiones como Querétaro, muy centrada en el sector aeroespacial, sí lucen adaptadas a la industria 4.0, la vulnerabilidad ante este giro tecnológico es la nota predominante en amplias zonas del país.



¿Qué pueden hacer las autoridades mexicanas para revertir este aparentemente inexorable panorama a mediano plazo? La primera respuesta es común a los analistas consultados: mirar a largo plazo y salir del círculo vicioso en el que ha entrado el debate público mexicano desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. “Veo a la clase política muy centrada en salvar el TLCAN. Lidiar con la robotización será tarea de la siguiente administración: va a tener la enorme tarea de reconvertir la economía. Pero no hay tiempo que perder”, dice Tony Payan.



La segunda respuesta –y no por recurrente menos importante– es la educación. En un cambio tecnológico de esta envergadura conviven dos efectos sobre el empleo: uno negativo de sustitución (destrucción de puestos de trabajo en favor de la automatización de procesos productivos) y otro positivo de complementariedad (aumento de remuneración derivado de la mayor productividad).



