Riqueza total de Colombia es US$ 6,2 billones: Banco Mundial

La riqueza del país equivale a 6,17 billones de dólares y representa 0,53 por ciento de la que existe a nivel global, que suma 1.143 billones de dólares.



Lo anterior también significa que a cada uno de los casi 50 millones de habitantes del país le correspondería 129.289 dólares (367,6 millones de pesos) si se pudiera repartir.

El análisis se desprende del informe ‘La riqueza cambiante de las naciones 2018’, que hizo un seguimiento de dos décadas a 141 países, y fue revelado este martes por el Banco Mundial (BM).

El cálculo de la riqueza junta el capital natural (por ejemplo bosques o minerales), capital humano (ingresos esperados a lo largo de la vida de una persona), capital producido (edificios e infraestructura) y activos netos en el exterior.



El capital humano toma más representatividad y en naciones desarrolladas, como Canadá, representa 72 por ciento (casi tres terceras partes) de una riqueza per cápita total de 1’016.593 dólares.



En el caso particular de Colombia, se está muy cerca de lograrlo porque se ubica en 68 por ciento, es decir, 87.674 dólares por habitante.



La riqueza per cápita de Colombia (129.289 dólares) supera, entre otros países, a India, con 18.211 dólares; Paraguay, con 85.575 dólares; Sudáfrica, con 77.348 dólares; México, con 110.741 dólares, y China, con 108.172 dólares.



Sin embargo, al país lo rebasan, entre otros, Brasil, con una riqueza per cápita de 188.883 dólares; Costa Rica, una nación 10 veces más pequeña que la nuestra, con 166.985 dólares, y Gabón, en África, con 199.081 dólares. El país africano nos supera porque el 47,7 por ciento de su riqueza está representada en capital de recursos naturales renovables y no renovables, lo que equivale a 95.461 dólares per cápita, mientras en Colombia es solo 15.932 dólares (12,3 por ciento del total).



El capital producido por habitante del territorio del café más suave del mundo cuenta con un nivel de 27.857 dólares, que es superior, por ejemplo, al de Costa Rica, con 24.681 dólares; India, con 5.161 dólares; Perú, con 19.522 dólares; Tailandia, con 20.380 dólares; Turquía, con 26.984 dólares, y Bulgaria, con 23.186 dólares.



De acuerdo con la medición del Banco Mundial, el país con la mayor riqueza per cápita del planeta es Noruega, con 1,6 millones de dólares. Lo sigue Catar, con 2,1 millones de habitantes y 1,6 millones de dólares por persona. Aunque la mayor parte de la riqueza de esa nación asiática (41,2 por ciento) está representada en los activos petroleros, la inversión en capital humano significa el 35,2 por ciento. Además, Catar tiene un alto nivel de recursos encauzados al exterior, con 156.323 dólares por habitante. Aunque Colombia es un país con varias multilatinas, el valor per cápita de sus activos netos en el exterior es negativo (2.175 dólares). Aunque este último índice es negativo en gran parte de los países analizados, nos superan, entre otros, Gabón, con 7.511 dólares, y Venezuela, con 4.926 dólares.



Luego de Catar, los países más ricos del planeta son Suiza, con 1,4 millones de dólares por habitante; Luxemburgo, con 1,3 millones de dólares; Kuwait, con 1,1 millones de dólares, y Australia, con 1 millón de dólares.

En alza

A nivel mundial, el informe del BM llega a la conclusión de que en dos décadas la riqueza de 141 países creció 66 por ciento, de 690 billones de dólares a 1.143 billones de dólares.



Sin embargo, la desigualdad fue enorme porque en los países de ingresos altos de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) –club de buenas prácticas al que prevé ingresar este año Colombia– la riqueza fue 52 veces mayor que la de los de ingresos bajos.



Por ejemplo, la riqueza de Colombia fue 13 veces inferior a la de Noruega, el país con mayor riqueza per cápita del mundo.



Igualmente, se registró una disminución en la riqueza per cápita de varios países grandes con ingresos bajos, algunas naciones de Oriente Próximo ricas en carbón y otras de ingresos altos de la Ocde afectadas por la crisis financiera del 2009.

Por ello, la entidad advierte que la disminución de la riqueza implica que pueden agotarse activos que son vitales para generar los ingresos futuros de los países, un hecho que no siempre se ve reflejado en las cifras de crecimiento del producto interno bruto (PIB).



Las conclusiones del Banco también indican que durante las dos últimas décadas, 20 países de ingresos bajos, donde el capital natural era el componente predominante de la riqueza general, pasaron a ser de ingresos medios, en parte por invertir las ganancias en sectores como infraestructura, educación y salud, lo cual, está comprobado, eleva el capital humano.



No obstante, según precisa el Banco, si bien las inversiones en capital humano y capital producido son esenciales, hacerse rico no implica solamente liquidar capital natural para generar otros activos.



“El capital natural por persona de los países de la Ocde es tres veces más elevado que el de las naciones de ingresos bajos, aunque en los primeros la proporción de capital natural con relación a la riqueza total es apenas del 3 por ciento”, añadió.

Con equidad de género habría más riqueza

La inequidad de género es una de las preocupaciones del Banco Mundial en este reporte.



“Las mujeres representan menos del 40 % del capital humano, debido a que perciben menos ingresos a lo largo de su vidas”, explica. Por ello, según añade, lograr la igualdad de género podría elevar el capital humano mundial en el 18 %.



Según el Banco, el agua impacta, entre otras variables, la equidad de género y la salud, pues su buena gestión es esencial para lograr un desarrollo económico sostenible y aliviar la pobreza.



ECONOMÍA