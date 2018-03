Rifan el derecho a parquear en un conjunto cerrado

La propietaria de un apartamento comenta que en un conjunto en el que hay menos garajes que apartamentos, el consejo de administración decidió sortear cada mes el uso de los primeros. Pregunta: “¿Está bien que haya prioridad para los propietarios sobre los arrendatarios?”.

Respuesta. Para comenzar hay que tener en cuenta que la asamblea –no el consejo de administración– es la competente para decidir sobre el uso de los bienes comunes, de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal.



En casos similares lo que se hace es que esta apruebe el cobro de un valor fijo mensual que pagan quienes tengan vehículo y se les da una ficha que deben entregar, a medida que ingresan. Esto quiere decir que no habrá sitios fijos para estacionar, sino un derecho a ellos.



En el caso que expone la consultante, se tomó la decisión de hacerlo por sorteo, pero ni la administración ni el consejo lo puede ordenar. Tampoco se puede discriminar a los arrendatarios, pues estos tienen el mismo derecho de uso de los bienes comunes.

Nueva asamblea

Una administradora pregunta: “¿En caso de que no pueda realizar la asamblea en los tres primeros meses del año, es posible convocarla para abril?, ¿en qué forma?”.



Respuesta. Si la asamblea no es convocada deberá reunirse por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes siguiente al vencimiento de cada periodo presupuestal. Esto, en el lugar y hora que se indique en el reglamento, y, en su defecto, en las instalaciones del edificio o conjunto a las 8 de la noche. Así lo establece de manera expresa la Ley 675 del 2001.



El Artículo 40 de la norma agrega que será válida la reunión que se haga en cualquier día, hora o lugar sin previa convocatoria, cuando estén presentes personalmente o por representación la totalidad de los propietarios.



Desde luego, en estos casos el administrador no hará la convocatoria en la forma enunciada por la ley o por el reglamento; de todas formas, los propietarios deberán acudir según lo que quede estipulado.

Sin embargo, recomiendo que la administración informe y recuerde en carteleras o circulares esta circunstancia y la importancia de que todos asistan. El procedimiento, en cuanto al quórum, las votaciones y los demás aspectos serán iguales a los señalados para la asamblea ordinaria.



El representante de una firma inmobiliaria consulta: “¿Si un apartamento tiene tres propietarios y se va a usar la figura del poder, todos deben darlo o es válido solo con uno de ellos?”.



Respuesta: considero que es necesario que los propietarios se pongan de acuerdo para designar un solo apoderado. No obstante, en caso de que se designen varios, para el caso de las asambleas el voto por el apartamento sería uno solo.



Este equivale al coeficiente de copropiedad, salvo para las decisiones que no tengan alcance económico, en las cuales –por tratarse de un edificio residencial– se considerará el voto unitario. Para ampliar información sobre este tema se puede consultar la Sentencia C-522 de 2002 de la Corte Constitucional.



NORA PABÓN GÓMEZ

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

En Twitter: @norapabong