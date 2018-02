Ven altos riesgos si Fenosa retoma el control de Electricaribe

Si la española Gas Natural Fenosa retomara el control operativo de Electricaribe (sigue siendo el accionista mayoritario), habría riesgos muy grandes para el Estado, en particular porque no sería claro si es posible el reintegro de los recursos públicos que ha demandado la intervención de la empresa y cómo se haría este proceso.



Así lo consideró la Contraloría General de la República, tras señalar que es fundamental saber las acciones que se adelantan para evitar que se hagan efectivas las garantías que ha otorgado la Nación para las compras de energía de Electricaribe y, en caso de que esto ocurra, verificar cómo se va a garantizar la devolución de estos recursos.

La entidad recordó que hoy en día las garantías otorgadas por la Nación suman 135.000 millones de pesos, a los cuales se suma el crédito por 320.000 millones de pesos, por parte del BBVA y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), también con respaldo de la Nación.



“Dado que la empresa no tiene indicadores financieros que aseguren que el dinero sea revertido, se corre un riesgo considerable de que no se logre la debida recuperación de los recursos invertidos”, manifestó el contralor, Edgardo Maya.



El organismo de control calculó que el ebitda o utilidad antes de deducir los gastos financieros podría estar por debajo de los 50.000 millones de pesos, cifra inferior a los recursos que la Nación ha puesto a disposición de la intervención.



Y señala el ente de control que aunque todas las obligaciones de Electricaribe, distintas a la compra de energía, están suspendidas, los indicadores de calidad no muestran mejoría.



En cuanto al déficit de caja estimado para el 2017, señaló que puede llegar a 294.000 millones de pesos, esto si hubiera hecho inversiones por 264.000 millones de pesos, pero se evidenciaron inversiones por solo 106.000 millones.



