Freno en seco a los certificados de conducción fraudulentos en el país

Las llamadas escuelas de conducción que operan en el país o centros de enseñanza automovilística (CEA) quedaron obligados, a partir de esta semana, a tener implementado el Sistema de Control y Vigilancia en Línea (Sicov), lo que le permitirá a la Superintendencia de Puertos y Transporte no solo ejercer mayor vigilancia y control sobre estos sino frenar la expedición de certificados de conducción falsos.

“Nos vimos obligados a implementar este sistema, porque en las visitas de inspección encontramos que algunas escuelas y estudiantes se confabulan para no cumplir con las horas de clase exigidas”, señaló Javier Jaramillo, superintendente.



Dijo, además, que en una visita realizada en julio del presente año a algunas de esas escuelas se hallaron planillas de clases para los próximos meses firmadas por estudiantes recién inscritos en el curso; también encontraron CEA que no tenían cómo justificar los certificados que habían expedido en el periodo de tiempo auditado, ya que no tienen la capacidad operativa para atender dichos cursos.



Datos de la entidad indican que en los últimos 3 años, se han realizado cerca de 1.000 visitas de inspección a los CEA, se han investigado 439, de los cuales la Supertransporte ya sancionó a 175, con multas por 450 millones de pesos, entre otras medidas.



Las ciudades con más CEA investigados son Bogotá (60), Cali (13), Barranquilla (7), Villavicencio (7), Medellín (6) e Ibagué (6).



Y es que, a través de sus visitas, el ente de control y vigilancia ha hallado una práctica de expedición irregular de certificados de cursos de conducción, a personas que no tienen el conocimiento ni cumplen con los requisitos establecidos para conducir por las vías del país, lo cual pone en riesgo sus vidas y las de terceros.

Registro virtual



A partir de ahora, las llamadas escuelas de conducción debe abrir en el Sicov un expediente virtual de cada estudiante, registrar sus datos personales y digitalizar el documento de identidad, foto y huellas.



“Para ello tendrá que contar con dispositivos de reconocimiento biométrico conectados al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y a la Registraduría General de la Nación, para verificar si la persona que contrató el curso es realmente quien recibirá el certificado de conducción".



Solo en los dos primeros días de operación del Sicov los CEA registraron un promedio de 2.800 alumnos inscritos, sobre los que habrá un estricto control para evitar que se presente fraude.



Jaramillo advirtió que el fraude en este proceso tiene un impacto directo sobre la accidentalidad vial. Este año las víctimas fatales de accidentes de tránsito van en 5.803.



