‘Tenemos que comprar producto colombiano’: Iragorri

¿Qué significa para el país haber alcanzado el millón de hectáreas adicionales?



La paz tenía que reflejarse rápidamente en la zona rural. Esta es la cuota inicial de lo que va a significar la paz en la zona rural.

¿Habrá un nuevo Colombia Siembra?



No, esto ya arrancó. La dinámica es mantener la política que quedó estructurada. ¿Qué necesitamos? El desarrollo integral del campo, mejorar más la productividad, pero lo más importante es que Colombia compre producto colombiano.



¿Cómo mejorar la comercialización?



El país tiene que concientizarse de que tenemos que aportar todos; cuando vayan a la placita, busquen, pregunten y prefieran productos colombianos. Lo que es de nuestro campo sabe mejor. ¿Cómo es posible que la cebolla valga 2.000 por ciento más de lo que le pagan al campesino? ¿Por qué no se ganan el mil y dejan que el campesino se gane el otro mil?



Hay que exportar más...



Más importante que el tema de exportación es la sustitución de importaciones. No hay derecho a que estemos importando 12,5 millones de toneladas de comida que podríamos producir casi toda en Colombia. Si tenemos 12 millones de habitantes rurales, quiere decir que estamos importando un millón de toneladas por campesino.



¿Cuál es el reto para el próximo Ministro de Agricultura?



Ser capaz de continuar con esta política y de concienciar a Colombia de que la única manera de seguir produciendo así es comprando, para que no les generemos una nueva frustración a los campesinos, a quienes les tocó tan duro en la guerra y lo único que esperan ahora es una oportunidad en la paz.



EL TIEMPO

* Concepto y redacción editorial a cargo de la Unidad de Contenidos Especiales de EL TIEMPO. Con el patrocinio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.