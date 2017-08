Destacan esfuerzo por subir el área sembrada, pero advierten retos

Los gremios del sector agropecuario reconocen el esfuerzo del Gobierno Nacional para lograr que, en tiempo récord, el área sembrada haya aumentado de 2’378.108 hectáreas en el 2014 a 3’537.624 a agosto de este año.



De hecho, el incremento en 1’159.516 hectáreas es bien significativo si se tiene en cuenta que era una meta ambiciosa para el cuatrienio y se logró en tres años.

Y, además, supera los logros alcanzados en las últimas dos décadas, un periodo en el que las siembras crecieron cerca de 20.000 hectáreas por año, para sumar 600.000 hectáreas en total.



Los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2015-2016, realizada por el Dane, sumados a los estimativos de la cartera agrícola y de los gremios, a agosto de este año, revelan que entre los productos con mayores incrementos en el área se encuentran: arroz, con 246.921 hectáreas nuevas; palma africana, con 122.327 hectáreas; maíz, con 105.112 hectáreas; frutales, con 87.886, y fríjol, con 31.079 hectáreas.



En los resultados de la ENA y las proyecciones del 2017 sorprenden también las plantaciones forestales, con 354.411 hectáreas adicionales –casi dos veces el área del Quindío– entre el 2015 y el 2017. Esa área ha sido sembrada principalmente en Vichada (con 332.849 hectáreas), un territorio considerado privilegiado en el mundo para forestales.



Gracias a las mejores condiciones de luminosidad, los árboles necesitan menos tiempo para su crecimiento. Expertos del sector consideran que un cultivo forestal allí necesita un 30 por ciento menos de tiempo que uno en Chile o, incluso, un 15 por ciento menos que en Brasil.



Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz, dice que los arroceros aceptaron la solicitud del Gobierno, con lo cual aumentó el área y se generó una producción que hizo que no se requirieran nuevas importaciones, que, con un dólar en 3.000 pesos, no podían competir con el arroz nacional.



Una opinión que comparte Rafael Mejía, presidente de la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), que destaca el esfuerzo por aumentar la oferta de alimentos y en que se compre producto colombiano. Incluso, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), calificó de “bien intencionado” el programa Colombia Siembra.

Los desafíos del sector

No obstante la mayor área sembrada, los gremios llaman la atención sobre los desafíos que debe enfrentar el agro colombiano ante la coyuntura que viven varios subsectores por causa de los problemas de comercialización de los productos.



Hernández, por ejemplo, considera que, si bien se favoreció el autoabastecimiento y al consumidor con menores precios, los arroceros han enfrentado un cuello de botella con la comercialización, ocasionado fundamentalmente por ser este un producto de cosecha.



Pero también porque el incentivo al almacenamiento –que permite guardar los excedentes de producción– no fue acogido por la industria molinera. “La industria molinera sistemáticamente no ha querido ingresar, y por eso decidió pagar precios infinitamente más bajos que la cosecha pasada, entre el 15 y el 18 por ciento, y eso tiene al borde de la quiebra al productor”, advierte el dirigente del gremio arrocero.



Mejía, por su parte, dice que “es muy triste que el Gobierno impulsa el programa Colombia Siembra y el sector agropecuario responde, pero luego aparece la compleja comercialización, donde el menor precio no se traslada al consumidor sino al productor”. Por eso, el presidente de la BNA se muestra a favor de intervenir los precios y pide a los industriales que ayuden al agro en esta coyuntura.



Igualmente, el presidente de la SAC dice que a Colombia Siembra le faltó el complemento: ‘Colombia Vende’, donde “los agricultores y productores pecuarios producen lo que necesita el mercado, para que no se presenten los cuellos de comercialización”, como ocurre con el arroz, la leche, el plátano y la yuca.



Bedoya reconoce que la desaceleración de la economía colombiana ha ayudado a que se presente un desbalance entre la oferta y la demanda, lo cual afecta los precios para los agricultores, quienes, además, no tienen una estructura ni economías de escala para acercarse a los consumidores y evitar a los intermediarios.



Otra situación es la que viven los agremiados a Fenalce, que reúne a los productores de maíz, soya, trigo, entre otros. Su gerente general, Henry Vanegas, asegura que aunque aumentó la producción de maíz amarillo, esta no es suficiente para atender hoy la demanda de la industria de concentrados y el consumo humano, y tampoco lo será en los próximos años.



Agrega que el mercado nacional requiere 6,5 millones de toneladas de maíz al año, y el país produce entre 1,5 y 1,8 millones de toneladas. El resto lo importa.



Vanegas considera que debe evitarse la distorsión del mercado en épocas de cosecha y es necesario pensar en incentivos más atractivos para el desarrollo de infraestructura de secamiento y almacenamiento “si se quiere que el sector crezca de manera sostenible”.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor EL TIEMPO

guirei@eltiempo.com

* Concepto y redacción editorial a cargo de la Unidad de Contenidos Especiales de EL TIEMPO. Con el patrocinio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.