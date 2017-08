Los retos que plantan las fintech al sector bancario tradicional

Las empresas que proveen servicios financieros con base en la tecnología, conocidas como fintech, comienzan a tomar fuerza en el país y plantean retos al sector financiero.



Según la firma Finnovista, la fintech es una industria joven, que llegó para quedarse.



“Colombia no ha sido ajena al proceso, al punto que es el tercer sistema en América Latina, con 124 fintech, el 15 por ciento del total. Solo en el último año, el crecimiento fue del 61 por ciento”, dijo Fermín Bueno, socio de dicha compañía, durante el IX congreso de la Asociación de Comisionistas de Bolsa (Asobolsa) y de la Bolsa de Valores (BVC).

Los primeros países en la región son México y Brasil, aunque en Colombia una de cada 3 empresas cuenta con operaciones en mercados diferentes al local.



Aquí, Bancolombia, Banco Agrario, Fondo Nacional del Ahorro, Banco Finandina, Credivalores y Banco Caja Social se cuentan entre las entidades que tienen contratos para adelantar proyectos fintech.



Por su lado, el informe ‘PwC Retail Banking 2020’ establece que la mitad de los ejecutivos del sector bancario ya las reconoce como uno de sus principales riesgos en el futuro.



Por su parte, un estudio de McKinsey & Co. concluye que en la próxima década las fintech generarán una merma en los ingresos y beneficios de los bancos entre 40 por y 60 por ciento.



Entre tanto, un estudio realizado por Citi en 2016 proyecta que hacia el año 2025, el 30 por ciento de personal de los bancos habrá perdido su trabajo debido a las nuevas tecnologías.

“Aunque las fintech han incursionado en más de una decena de servicios financieros, en el país los que más se han desarrollado son pagos, remesas y préstamos”, agregó Fermín Bueno, de Finnovista.



Por eso, “es cada vez más urgente la necesidad de incorporar esta tecnología al sistema financiero tradicional”.

Paso imperativo

Por su lado, el presidente de Asobolsa, Jaime López, dijo que “la tecnología no es una opción, sino un imperativo, pero abre muchas oportunidades y tenemos que ser hábiles para detectarlas”.



Al mismo tiempo, el superintendente financiero, Jorge Castaño pidió al sector que defina la estrategia por seguir en ese campo.



“La tecnología es el medio y lo importante es darle contenido. No hay un modelo único que le sirva a todos, pero es importante definir entre todos qué queremos como país”, sostuvo.



Sin embargo, dijo que la virtualización de los servicios financieros no llevará a la desregulación porque una plataforma que eventualmente se convierta en banco, y capte recursos del público, debe tener licencia previa y no se morigerarían los requerimientos de capital mínimo y otros requisitos contemplados en el Estatuto Financiero.



Según el funcionario, prestar dinero en Colombia a través de una plataforma tecnológica no requiere licencia de Superfinanciera sino otro tipo de permisos, pero cuando capta sin autorización se entra en la intervención de inmediato.



Además, pidió a agentes del mercado de valores y el sector financiero mejorar la experiencia del consumidor, los planes de fidelización, los procesos y la toma de decisiones. Incluso, sugirió redefinir el modelo de negocio de acuerdo con los cambios digitales.



Castaño afirmó que el foco principal de la entidad es mantener la confianza en el sector, y promover la proporcionalidad y neutralidad en la supervisión y regulación.



Por su lado, Henri Arslanian, director de la división tecnológica de PwC, en China, afirmó que son fundamentales las alianzas entre todos los agentes del sector y replantear estrategias frente al capital humano.



