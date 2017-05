Conozca los requisitos para sacar la licencia de conducción en el 2018

15 de mayo 2017 , 12:00 a.m.

El Ministerio de Transporte expidió la Resolución 1349 del pasado 12 de mayo, por la cual fijó trámites más drásticos para obtener la licencia de conducción por primera vez y recategorización. Será obligatorio presentar dos exámenes, uno teórico y otro práctico, ante los nuevos Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale).



El titular de la cartera, Jorge Eduardo Rojas, ha indicado que con la reglamentación se busca asegurar que la obtención de la licencia de conducción no sea un simple trámite, los nuevos conductores sean idóneos y así mejore la seguridad vial.



Aquí está un ABC de la nueva reglamentación:

¿Cuándo entra a regir la nueva reglamentación del Ministerio de Transporte?



A partir de mayo del 2018.



¿Quiénes están obligados a cumplir los nuevos requisitos para sacar el pase?



Todos los aspirantes a obtener la licencia de conducción por primera vez y para recategorización de la misma.



¿Qué exige la resolución para obtener la licencia?



El documento solo se podrá solicitar cuando haya obtenido los siguientes documentos: el certificado de aprobación de los exámenes teórico y práctico expedidos por un Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), debidamente habilitado por el Ministerio de Transporte; el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores, debidamente habilitado, y el certificado de aptitud expedido por un Centro de Enseñanza Automovilística autorizado. Además, estos certificados deben quedar inscritos en el sistema Runt (Registro Único Nacional de Tránsito).



¿Qué es un Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale)?



El Cale será el establecimiento competente para realizar los exámenes teórico y práctico de conducción exigidos por la resolución. Debe estar habilitado por el Ministerio de Transporte e interconectado a las plataformas tecnológicas como las del Runt y la Agencia de Seguridad Vial. Ningún Cale podrá tener como propietario o socio al dueño o la empresa que tenga un centro de enseñanza automovilística.



¿Cómo se llega al Cale para presentar las pruebas?



Los Cale tendrán su página web donde se hará la inscripción de manera digital, con datos básicos y requeridos para el proceso. Luego, le asignarán el turno, trámite por realizar y la fecha del examen. Ahí se deben presentar los certificados de aptitud física, mental y los descritos antes.



¿Los exámenes teórico y práctico se presentan el mismo día?



Por las pruebas que se deberán cumplir probablemente no se alcanzarán a desarrollar el mismo día. Primero se tendrá que presentar en el Cale el examen teórico y si lo pasa, podrá presentar después el examen práctico ante el mismo centro de apoyo logístico.



¿Qué exigen para el examen teórico y en qué consiste?



Esta prueba la hacen para comprobar el conocimiento en conducción, comportamiento seguro en la vía y evaluar cuál fue la formación que dieron en el centro de enseñanza automovilística.



El examen tendrá 30 preguntas relacionadas con normas de tránsito (valdrá el 20 %), seguridad vial (30 %), señalización e infraestructura (30 %) , funcionamiento de vehículos y equipos de seguridad (20 %). La prueba se pasa si las respuestas correctas arrojan un porcentaje superior a 80. Si no se aprueba, el examen solo se puede repetir una vez.



¿Cuándo se hace el examen práctico?



Solo se podrá presentar si se aprobó el examen teórico, en el mismo Cale, y previa solicitud inscrita en la página web. El examen práctico de conducción tiene dos evaluaciones: uno de destreza individual para verificar dominio del vehículo en espacio cerrado, y el otro es de maniobras en la vía pública, para saber cómo se comporta en el tránsito. La prueba para conductores de auto particular se debe pasar con más del 75 % y para servicio público y motos, con el 80 %.



¿Qué pasa con los resultados?



Si los dos exámenes teórico y práctico se aprobaron, el Cale consignará los resultados en el Runt, que generará el número de identificación del certificado para tramitar la licencia de conducción ante el organismo de tránsito.



¿Y cuánto costarán los trámites?



Los Cale tendrán un rango de tarifa máxima, según la categoría de la licencia: para clase A1-A2, el precio oscilará entre 6,29 y 8,08 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV); para categoría B1 de 6,42 a 8,25; para C1, de 6,45 a 8, 29 ; para categorías B2-C2 entre 7,27 y 9,31 SMLDV; y B3-C3 será de 8,69 hasta un tope de 10,79 SMLDV.



