Economista de Banco Mundial renuncia, tras polémica por Doing Business

Tras poner en tela de juicio los resultados del Doing Business, informe que produce el Banco Mundial, en el que se exponen los índices de competitividad de los países, el economista en jefe del organismo de la Banca Multilateral renunció, sin posibilidad de reversa.

Romer destató una controversia al afirmar que ese escalafón de competitividad, para Chile estaba manipulado políticamente, algo de lo que luego se retractó.



El director del Banco, Jim Yong Kim, informó a los empleados que la renuncia de Romer, quien apenas llevaba 15 meses en el puesto, tiene "efecto inmediato".

"He apreciado la honestidad y franqueza de Paul, y sé que lamenta las circunstancias de su salida", indicó Kim.



El presidente de la principal institución de desarrollo mundial agregó que es "un dotado economista y persona perspicaz, y hemos tenido muchas buenas conversaciones sobre temas geopolíticos, de urbanización, y el futuro del trabajo".



Romer volverá a su puesto como profesor en la Universidad de Nueva York. En un artículo publicado en The Wall Street Journal, el economista jefe del BM pidió disculpas a Chile por la manipulación de los datos del país en la clasificación, con caídas en el Gobierno de Michelle Bachelet y alzas durante la anterior Administración de Sebastián Piñera, y cuestionó la metodología empleada.



Las palabras de Romer provocaron protestas por parte del Gobierno de Chile, que exigió una explicación acerca de su posición en el informe "Doing Business", el más influyente del BM y que analiza la facilidad para realizar negocios en los diferentes países Desde su llegada al Banco Mundial, Romer ha tenido varios roces con la plantilla de la institución, entre otros motivos, por la falta de claridad en la redacción de los informes.



Kim indicó que, como consecuencia, se abrirá una búsqueda global para encontrar un nuevo economista jefe.



EFE