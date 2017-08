Región Caribe, en la senda del crecimiento sostenible

28 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

28 de agosto 2017

Hoy conocemos la región como impulsora de la economía del país, y eso solo sucede porque cada una de las ciudades que la conforman potencializan sus cualidades para resaltar lo mejor de cada una de ellas. Si hablamos del Atlántico, por ejemplo, el PIB presentó una tasa de crecimiento positiva de 5,34 por ciento para el año 2015, con una tasa de crecimiento promedio en los últimos 5 años de 5,96 por ciento, siendo así el principal jalonador del producto interno bruto de la región Caribe en el periodo 2014-2015.

Estas cifras positivas no solo impactan al Atlántico; de manera más específica, la Muestra Trimestral Manufacturera Regional (MTMR) del Dane, por ejemplo, nos ofrece una perspectiva positiva de la industria de la costa Caribe colombiana y resalta que la industria se destaca al registrar por 15 trimestres seguidos variaciones positivas que promedian un crecimiento de 3,9 por ciento, y que para 2016 fue del 5 por ciento, ubicándose como el mayor crecimiento a nivel nacional, un comportamiento jalonado principalmente por sectores como el de los alimentos y bebidas, al igual que otros más tradicionales como químicos y plásticos.



El respaldo que brinda el engranaje entre Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena y Santa Marta hace posible estos indicadores. Si hablamos de comercio exterior, debemos destacar que el departamento del Atlántico se mantuvo apoyado de una industria diversificada y no dependiente de un solo indicador, como el caso de los hidrocarburos. Igual pasa con el movimiento de la carga de nuestros puertos, como consecuencia de la estructura empresarial diversificada que tenemos con sectores como químicos, plásticos, agroquímicos, metalmecánica, alimentos y bebidas, farmacéuticos, entre otros.



En línea con la vocación de cada uno de los departamentos y ciudades de la región Caribe, Barranquilla se destaca por el aparato productivo exportador más diversificado de la región y con el grupo de productos más sofisticados, tejido empresarial con capacidades y posibilidades para sofisticación y diversificación de sectores y productos.



De esta manera, al hacer el análisis de las capacidades productivas del departamento del Atlántico, podemos destacar los sectores de químicos y plásticos, farma, electrónico, autopartes y maquinaria, productos de piedra, vidrio y metal, como algunos de los de mayor fuerza tanto en el territorio como nivel internacional.



El panorama de 2017 no será diferente; todo el territorio continuará con los planes de crecimiento proyectados. En el caso de Barranquilla y el Atlántico, continuamos en la preparación de destino para el desarrollo de nuevos negocios de origen local y extranjero. Se han reactivado las oportunidades de inversión en industria. Hasta la fecha, el 41 por ciento de las oportunidades de nuevos proyectos de inversión que se han apoyado corresponden a actividades industriales.

Cartagena, crisol de oportunidades

María Camila Salas

Directora ejecutiva

Invest in Cartagena y Bolívar



Hoy, Bolívar y Cartagena se constituyen en un verdadero referente nacional.

Tenemos una acentuada vocación portuaria, industrial y turística, pero la gama del desarrollo se abre cada vez a más sectores como el offshore y las energías renovables.



Todo esto en un ámbito geográfico que alberga unos dos millones de habitantes y un tejido empresarial de más de 31.000 empresas que hay en la región, según la Cámara de Comercio de Cartagena.



Hoy, la ciudad y el departamento, además de ser el principal destino turístico de Colombia, son la plataforma exportadora del país, única región industrial con puertos de talla mundial, con una de las infraestructuras logísticas y portuaria más eficientes, seguras y modernas del continente, por donde transita más del 60 por ciento de la carga contenerizada nacional. A esto se suma ser la sede del principal astillero colombiano, además de contar con la refinería más moderna de Latinoamérica, aspectos que propician la constitución de clústeres de primer nivel como el petroquímico-plástico y el metalmecánico.



Son precisamente estos atributos, junto con la cercanía a los nuevos descubrimientos de Ecopetrol en el Caribe, los que posicionan el territorio como la mejor opción para ser el centro de operaciones para la industria offshore, así como nuestro clima es el principal aliado para el desarrollo de tecnologías de energías renovables. De manera que tenemos que seguir apostándole a esta región, a su desarrollo y crecimiento, articulando esfuerzos entre los sectores público y privado para consolidar un destino de inversión de primer nivel. Somos un mar de oportunidades, como bien se ha dicho, y tenemos el deber y el compromiso de capitalizar esta condición de privilegio.