Café: recursos para renovación alcanzan para 13.000 hectáreas

Mientras el presidente Santos anunció en el pasado Congreso Cafetero vigencias futuras para financiar la renovación de 100.000 hectáreas por año, el Gobierno decidió este miércoles que entregaría para este fin $ 27.000 millones del presupuesto nacional para el 2018.

Otros $ 18.000 millones más saldrán del bolsillo de los propios cafeteros, pues se trata de los excedentes del Fondo Nacional del Café (FoNC), la cuenta parafiscal que ellos alimentan.



Los recursos del Gobierno no se entregarán directamente al fondo, sino que estarán representados en líneas de crédito especiales, de Finagro, e Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).



Así, en total sería una bolsa con $ 45.000 millones.



En las cuentas a mano alzada de los cafeteros, esa cifra alcanzaría para financiar algo menos de 13.000 hectáreas, en la medida en que una renovada por soca cuesta $ 3,5 millones; la plata alcanzaría para menos área, pues renovar totalmente una hectárea puede costar $ 4,5 millones.



Al final de la última reunión del año del Comité Nacional de Cafeteros, el miércoles, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, recordó que este año se renovaron 70.000 hectáreas.



Vale la pena señalar que los cafeteros tienen por consenso un número de 100.000 hectáreas anuales –mínimo– que se deben someter a ese proceso, con el fin de incrementar la producción y la productividad de la caficultura.



Desde el 2013, la renovación de cafetales no ha llegado a esa meta marcada, pues ese año fueron 88.000 hectáreas, 70.000 en el 2014, 73.000 en el 2015 y 80.000 hectáreas en el 2016.



Al déficit anotado en renovación se suma que la segunda temporada invernal del año impactó de forma negativa a la caficultura, por lo que al cierre de este año no se cumpliría la meta de los 14 millones de sacos.



“En octubre, noviembre y diciembre, la producción ha disminuido con respecto a los mismos meses anteriores, por lo que el año podría terminar entre 13,8 y 13,9 millones de sacos”, dijo Roberto Vélez, gerente de la Federación de Cafeteros.



ECONOMÍA