Europa entra en su quinto año de crecimiento, pero falta recuperación

Los riesgos internos se moderan, más aún después de la victoria de Emmanuel Macron en Francia y de la constatación de que el brexit, de momento, no altera el horizonte económico europeo. Los riesgos geopolíticos externos siguen siendo lo más preocupante, pero ni se han materializado en Estados Unidos ni parece que China vaya a provocar quebraderos de cabeza.

La eurozona ha entrado en su quinto año de crecimiento, aunque el apellido más adecuado para la recuperación sigue siendo mediocre, según las previsiones de primavera de la Comisión Europea.



No hay signos de acelerón: los vientos de cola se compensan con las debilidades y vulnerabilidades propias de la salida de la mayor crisis en décadas.



Tras un 2016 complicado, el PIB del euro sigue rondando una velocidad de crucero cercana al 2 %: la eurozona crecerá el 1,7 % este año y el 1,8 % el próximo, con todos sus países, incluyendo Grecia, en territorio positivo. Varios estados pequeños registran tasas de crecimiento del 4 % (Irlanda, Malta, Luxemburgo).



Entre los grandes, España es el más destacado, con un avance del PIB del 2,8 % este año.



Pero Europa es fiel a sus fundamentos: la eurozona baila al son de Alemania, que crecerá el 1,6 % y el 1,9 %, para lo bueno (con un mercado de trabajo que roza el cielo del pleno empleo) y para lo malo (con un superávit comercial que supera con creces el 8 % del PIB y que desequilibra a toda Europa). Sufre con Francia, que aun así acelera levemente con un crecimiento del 1,4 % este año y del 1,7 % en el 2018.

Y reza para que la crisis del euro no vuelva por el flanco de Italia, que lleva 15 años estancada y no consigue sacar la cabeza: el PIB transalpino crecerá cerca del 1 % en los dos próximos años, afectado por una montaña de créditos tóxicos que demandan una solución que nunca termina de llegar. Las previsiones trazan el mapa de los miedos de Europa.



Muchos de ellos no han cristalizado en los últimos meses complicados por el brexit, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el tirón de los populismos. Pero Bruselas desconfía.



Lejos de cantar victoria, lo más destacado del documento que presentaron el jueves el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Pierre Moscovici son los lamentos de su economista jefe, el italiano Marco Buti: “La recuperación sigue siendo incompleta”.



La inversión sigue muy lejos de recuperarse, la situación de los bancos en varios países (Italia, Portugal) no permite acompañar la reactivación, y el mercado laboral mejora, pero “la tasa de paro sigue siendo elevada y las horas por trabajador se han recuperado”, avisa.



Bruselas, en fin, advierte que el legado de la gran crisis es tozudo y se resiste a aflojar. La recuperación no es todavía lo suficientemente autosostenida como para que el BCE levante el pie del acelerador de la política monetaria.

El ‘brexit’ apenas pasa factura a ambos lados del canal

El brexit tenía que haber sido una especie de Armagedón económico al otro lado del canal, a juzgar por las previsiones oficiales previas al referendo. Pero lo cierto es que apenas se ha dejado notar en el tipo de cambio de la libra, en los precios inmobiliarios, y algo en la inversión y en las primeras deserciones de la City.



La economía británica desacelera, pero por debajo de lo previsto. Tras crecer por encima del 2 % en el 2015, cerró el 2016 con un alza del PIB del 1,8 %: la Comisión prevé que el crecimiento se mantenga en el 1,8 % este año y se desacelere hasta el 1,3 % en el 2018. El brexit es rico en paradojas. Europa crecerá medio punto más que el Reino Unido en el 2018, pero a la vez se ve obligada a revisar al alza sus pronósticos, ante la inesperada resistencia de la economía británica.



