Empresarios, desconcertados con la reforma tributaria

Los empresarios se mostraron decepcionados y preocupados tras la aprobación de la reforma tributaria por las plenarias de Cámara y Senado.



Comerciantes, industriales y transportadores aéreos, agrupados en Fenalco, Andi y Atac, coincidieron en que esta no es la reforma estructural que el país esperaba, al tiempo que manifestaron que con esta iniciativa no solo perdieron los colombianos, los empresarios, sino el país en general.



Bruce Mc Master, presidente de la Andi, dijo: “Hay logros en términos del estatuto tributario, normas fiscales, distorsiones y evasión, pero, como lo habíamos advertido, esta no es la reforma para detonar la posición competitiva de Colombia, así que seguiremos esperando que eso suceda”.

Por su parte, Guillermo Botero, presidente de Fenalco, advirtió que a partir del primero de enero del 2017, artículos de aseo del hogar, vasos, loza y todo el vestuario quedarán gravados con un IVA del 19 por ciento.



“Todos los consumidores son los grandes perdedores con esta reforma. Aquello de insertar al país en las grandes ligas, de tener tarifas de renta competitivas para la inversión extranjera, no está en ninguno de los artículos”, indicó.



Para los transportadores aéreos agremiados en la Atac, tanto el incremento del IVA como el impuesto al carbono sobre los combustibles elevarán las tarifas de los tiquetes entre 2,7 y 3 por ciento, reduciendo la demanda de pasajeros en una cifra cercana a los 700.000 por año.



“Menos personas podrán acceder al transporte aéreo por el incremento en los precios finales. Esta caída en el número de pasajeros tiene un efecto sobre el turismo, los restaurantes, los hoteles y los servicios de transporte terrestre”, precisó la Atac.

EL TIEMPO