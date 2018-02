Galón de gasolina, en el precio máximo histórico en Colombia

El incremento de 153 pesos en el valor de referencia del galón de gasolina corriente para Bogotá, que el jueves en la noche reveló el Ministerio de Minas y Energía, no solo se constituyó en la mayor alza mensual desde julio del 2014, sino que llevó a que los 9.042 pesos autorizados se convirtieran en el mayor valor histórico de este derivado del petróleo, según las mismas estadísticas de la entidad.

Un precio similar, de acuerdo con los datos de la entidad, no se registraba desde abril del 2012, cuando el galón se ubicó en 9.040,41 pesos y en mayo de ese año la cotización fue de 9.002,92. De resto, el precio del galón ha estado por debajo de este nivel.



Una de las diferencias es que el promedio del barril de referencia (Brent, de Europa) está en 66 dólares para el bimestre diciembre-enero, y la cotización promedio del dólar fue de 2.930,17 pesos, mientras que hace ocho años, en abril del 2012 el barril promediaba los 103 dólares y el dólar se transó en promedio a 1.775 pesos.



Una de las explicaciones del aumento, según analistas y agencias internacionales, es que al vivir el hemisferio norte una de las mayores oleadas de bajas temperaturas, se incrementa la demanda de energía y de ACPM y gasolina, lo que hizo que entre el bimestre octubre-noviembre y el período diciembre-enero el precio de la gasolina en el golfo de México, que sirve de referencia para Colombia, aumentara 4,3 por ciento.



Pero también tiene que ver con la decisión de no haber ajustado el precio en enero, pues luego de que en ese mes el Gobierno decidiera no hacer ningún reajuste, en el bimestre diciembre-enero subió 2,7 por ciento, lo que llevó a que en febrero se incrementara el valor en 153 pesos, es decir un 1,7 por ciento, porcentaje superior al establecido en la fórmula de cálculo.

Dicho porcentaje de aumento en el mercado internacional se sumó al alza de 1,5 por ciento del bimestre noviembre-diciembre, asegún las cifras de la firma EIA de Estados Unidos, que lleva de forma independiente las cotizaciones de los hidrocarburos.



Además del alza del petróleo y de la gasolina, el descenso del dólar, que hace parte de la fórmula con la que se calcula el valor del galón, no ayudó a compensar la ecuación, no solo porque solo ha bajado 1,8 por ciento entre octubre y noviembre, sino porque la ponderación en la fórmula es menor.



Aunque para muchos no suena lógico que al ser un país petrolero la gasolina suba, la razón del alza y de las bajas, como la que hubo en el 2016, es que a Ecopetrol, que hace la refinación, se le reconoce un precio de paridad exportación, es decir, como si fuera a exportar el producto, y para ello se toman los precios internacionales, como ocurre con otros sectores, como el café o las flores.

ACPM sube más afuera

En el caso del galón de ACPM, que se usa en el transporte de carga y en la industria, los 8.324 pesos avalados como referencia por el Ministerio de Minas y Energía no superaron el récord de 8.472,7 pesos, que rigió del 1.° al 6 de marzo del 2012.



No obstante, el incremento de 1,7 por ciento frente al registro anterior, que estaba desde diciembre del 2017, estuvo muy por debajo de los fuertes reajustes que este combustible ha tenido en el mercado de la costa del Golfo de México.



Las estadísticas de la firma EIA revelan que mientras en diciembre el precio promedio del diésel subió un 0,84 por ciento frente a noviembre, en enero el aumento mensual, con respecto a diciembre, fue de 6,98 por ciento, pues el precio promedio del galón fue de 1,99 dólares.



Esta cifra equivalió a 5.727,5 pesos al multiplicarla por la tasa promedio de cambio de enero (2.868,6 pesos), pero no incluye los impuestos, el transporte y demás rubros que suben el precio al consumidor final.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS