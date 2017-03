Las razones de los resultados opuestos sobre pobreza en Colombia

Las cifras de la pobreza en Colombia presentadas el miércoles por el Dane muestran resultados contradictorios. Según la pobreza monetaria, el fenómeno aumentó por primera vez, en 14 años. Según el Índice de Pobreza Multidimensional, el fenómeno siguió bajando.



En la primera medición, la pobreza se incrementó de 27,8 a 28 por ciento, y hay 229.000 pobres más. Un indicador que mide el ingreso en valores mensuales por persona y que define la llamada línea de pobreza, donde si se está por encima se supera la pobreza y por debajo se considera pobre. Para el año pasado, ese valor es de 241.673 pesos al mes.



En la segunda, que evalúa cinco dimensiones en los hogares colombianos (vivienda, salud, educación, trabajo, juventud y niñez), se redujo de 20,2 a 17,8 por ciento, y hay un millón de pobres menos.



Así mismo, los resultados muestran que la indigencia o pobreza extrema aumentó de 7,9 a 8,5 por ciento de la población, es decir que hay 285.000 personas más que en el 2015 cuyos ingresos no alcanzan para conseguir los nutrientes básicos. Aquí, la línea de pobreza se ubicó sobre los 114.692 pesos.



Entre tanto, la desigualdad de los ingresos tuvo una pequeña reducción. El coeficiente de Gini pasó de 0,522 a 0,517. Entre más cercano a cero, hay más igualdad, y entre más cercano a 1, más desigualdad.



Las razones de las divergencias entre las mediciones de pobreza obedecen a que los aumentos récord de los precios de la canasta familiar hicieron que la pobreza monetaria subiera, mientras que la otra manera de medir –la multidimensional– fue afectada para bien en el ámbito nacional por avances en la disminución de barreras de acceso a los servicios de salud y aumento en el número de años promedio de educación, según lo revelado ayer por el Dane.



En este mismo sentido, la entidad explicó que “la pobreza multidimensional en Colombia ha mantenido una tendencia decreciente desde el 2010: pasó de 30,4 por ciento al inicio de la década a 17,8 por ciento en el 2016”.



Lo anterior significa que el país pasó de tener 13’719.000 personas en condición de pobreza multidimensional en el 2010 a 8’586.000 en el 2016, lo que equivale a una reducción de 5’133.000 personas en ese periodo.



“Esto nos coloca en el panorama donde queríamos estar, y es satisfactorio decir que las metas que nos pusimos de 5 millones de personas que salieran de la pobreza multidimensional ya se cumplieron antes de terminar el periodo, y la meta de reducción de desigualdad se cumplió también antes. El gran esfuerzo es mantener esa tendencia”, dijo el presidente Juan Manuel Santos.



Para el director (e) de Prosperidad Social, Nemesio Roys, las cifras presentadas en lo que tiene que ver con el Índice de Pobreza Multidimensional evidencia que la política social ha contribuido a la superación de la pobreza de manera integral.



Mientras que en pobreza monetaria coincide en afirmar que ese incremento se dio como consecuencia del impacto de la inflación.



“No obstante, este indicador disminuyó para los centros poblados y rurales dispersos, pasando de 40,3 a 38,6 por ciento, lo que significa una reducción del 1,7 por ciento”, explicó Roys.



Así mismo, el funcionario destacó que el aumento del presupuesto en 1,1 billones de pesos para el sector de la superación de la pobreza, la inclusión social y la reconciliación ratifica la prioridad puesta en términos de política social, y que esta adición permitirá darles continuidad a programas y proyectos que ya han demostrado su eficacia y acogida en la población participante y beneficiaria.

¿Cómo se había bajado la pobreza hasta el 2015?

Nemesio Roys, director (e) de Prosperidad Social, dijo que en estos logros ha sido clave el enfoque que se les ha dado a los programas que tiene el Estado para superación de la pobreza, donde hay unos muy básicos, como otros de transferencias monetarias como ‘Más familias en acción’, que complementa el ingreso de los hogares, pero está condicionado a que los niños estén en el sistema educativo y asistan a unos controles de crecimiento para darles acceso a salud.



Agregó que las acciones no solo se pueden limitar a subsidios, sino que deben trascender las soluciones estructurales, de largo plazo y autosostenibles, por lo que cuentan con la inclusión productiva para que las familias sean capaces de producir su propio ingreso y solventar sus necesidades.



El director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Eduardo Sarmiento, dice que el principal factor que influyó en la reducción de la pobreza fue el alto crecimiento económico de comienzos de la administración Santos, que se debió en buena medida a la revaluación del tipo de cambio y al éxito del modelo de minería y de petróleo.



Mientras que Cecilia López, pese a reconocer los avances que ha tenido Colombia, dice que tener aún más de un 12 por ciento de pobreza es muy alto, que la indigencia se resiste a bajar más (que debería ser una meta clara del país) y que, por otro lado, la desigualdad sigue siendo una de las más altas en el mundo.

Los retos pendientes para lograr más avances

Nemesio Roys, director (e) de Prosperidad Social, dijo que para evitar que las familias que han superado la pobreza vuelvan a caer en ella, debe haber acompañamiento permanente –a través de la Red Unidas– y mantenerla en un régimen de transición donde sigue por un tiempo limitado en los programas hasta que se garantice que ya no está en la clase emergente, sino más cerca de la media consolidada.



Frente a la indigencia, sostiene que el gran reto para la atención de esta población es que esta arranque en los entes territoriales, más en alcaldías, para iniciar con el tratamiento en la fase inicial y luego entre Prosperidad Social con sus programas, y el tercer reto es el del posconflicto, que para Roys es muy importante, pues la pobreza en las zonas rurales es tres veces mayor que en las urbanas. “El posconflicto nos va a dejar llegar a donde antes no podíamos, y eso nos va a permitir reducir esa pobreza rural tan grande, pero de una manera articulada”, explicó.



Mientras que la exministra Cecilia López manifiesta que Colombia tiene que hacer un replanteamiento de su política social porque, pese a los avances, la proporción de personas vulnerables y con riesgo de volver a caer en la pobreza es del 36 por ciento, lo que indica que la responsabilidad del país no son solo los pobres, que al sumarlos son casi el 70 por ciento de la población, luego dice que llegó el momento de replantear, de mirar el contenido social de la política económica y de volver a las políticas sociales universales.



Para Eduardo Sarmiento, lo que se necesita hacia adelante no es tanto seguir reduciendo la pobreza, cuyos resultados ya se consolidarían, sino buscar una mejoría de la distribución del ingreso y que los que tienen menos reciban más aumentos de bienestar que el promedio.



