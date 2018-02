Filiales extranjeras ganan terreno en ranquin de exportaciones 

En medio del repunte de 19 por ciento que mostraron el año pasado las exportaciones colombianas, al sumar 37.800 millones de dólares, Ecopetrol conservó el primer puesto entre las compañías que generaron mayores divisas al país.

El resultado se debe no solo a que los recursos minero-energéticos, por el incremento de los precios internacionales, siguieron prevaleciendo dentro de la canasta de ventas externas, sino también a cierta recuperación de las cotizaciones, pues el volumen exportado fue menor al del 2016.



El escalafón que acaba de publicar Losdatos.com indica que la petrolera registró exportaciones por 7.405 millones de dólares, con un crecimiento de 24,8 por ciento frente al 2016, cuando reportó 5.930 millones de dólares.



Además, esta compañía de capital mixto recibió el 67,6 por ciento de las divisas que ingresaron a Colombia por venta del crudo, que sumaron 10.946 millones de dólares en el 2017, según el Dane.



El portal empresarial agrega que de cada 100 dólares que recibió Colombia por concepto de exportaciones el año pasado, 19 los generó Ecopetrol. Como si fuera poco, si se suman Reficar, Hocol y otras subsidiarias, este grupo empresarial activó 24,6 por ciento de las exportaciones colombianas, con 9.310 millones de dólares.



Ecopetrol y sus filiales además recibieron en 2017 el 24,6 por ciento del monto final de las exportaciones criollas.



Igualmente, se destaca que las filiales y sucursales de empresas extranjeras pasaron de representar el 33 al 34 por ciento de lo que exportan las 100 primeras empresas del país, al sumar 12.921 millones de dólares en el 2017. “Es una muestra de que cada vez aterrizan más empresas extranjeras o estas fusionan sus operaciones en el país”, dijo Luis Naranjo Ojeda, gerente de Losdatos.com.

Otras firmas del ranquin

La ubicación de la filial de la estadounidense Drummond en el segundo puesto del escalafón también está asociada al mejor comportamiento que tuvo en el 2017 el valor de las ventas de carbón en los mercados foráneos, que aumentaron 54,3 por ciento, al ubicarse en 6.636 millones de dólares. Esta compañía exportó 2.030 millones de dólares, con un crecimiento de 30,1 por ciento, también frente al 2016. Entre tanto, las carboneras Prodeco y Cerrejón se ubicaron en los puestos tercero y cuarto, y sumaron, respectivamente, 1.894 y 1.592 millones de dólares en ventas externas.



Sin embargo, en el 2017 también hubo exportadores que disminuyeron sus colocaciones, como la Federación Nacional de Cafeteros, que pasó de exportar 663 a 537 millones de dólares.



En total, el año pasado las exportaciones de café sumaron 2.513 millones de dólares, al aumentar 3,9 por ciento frente al 2016, y se destacaron la sociedad de las cooperativas, Carcafé, La Meseta, SKN, Colcafé y Rafael Espinosa Hermanos.



Aunque en los tres últimos años las 100 primeras empresas son básicamente las mismas, en el 2017 surgieron Vitol Colombia (combustibles), Parex Resources Colombia (petrolera), Amerisur (petrolera), Consejo Mayor Comunitario de Istmina y Medio San Juan (oro) y C. I. Trafigura Petroleum Colombia. Por su parte, las ensambladoras de vehículos paliaron con exportaciones la caída del mercado interno y Sofasa, Hino Motors y GM Colmotores exportaron 433 millones de dólares, con un crecimiento del 11,5 por ciento frente al 2016, cuando reportaron 388 millones de dólares.



En total, según la medición de Losdatos.com, la participación de las restantes 11.200 empresas exportadoras colombianas bajó del 28,6 por ciento a 23,5 por ciento, y la de las 100 más grandes subió del 71 al 76 por ciento.



Incluso las 100 firmas más grandes, con 27,4 por ciento, crecieron 8,4 puntos porcentuales más de lo que lo hicieron el conjunto de exportadoras.



En detalle, se observa que las 100 primeras exportadoras realizaron el año anterior el 76,4 por ciento de las ventas externas del país (28.892 millones de dólares), lo que refleja los bajos montos que generan las demás compañías. Por ello, el gran reto, según analistas, es elevar la base.

Andi reconoce esfuerzos por diversificar

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) reseñó en un informe reciente que a pesar de la alta dependencia de los productos básicos que todavía tiene Colombia, se está haciendo el esfuerzo de exportar productos con mayor valor agregado, contribuyendo así a la diversificación de la canasta.



Lo justifica en que el año pasado el alza de las ventas externas se generalizó a todas las actividades económicas, no solo a la minero-energética.



No obstante, el gremio consideró que la baja diversificación evidencia la necesidad de intensificar el esfuerzo que viene haciendo el país con el fin de expandirse a nuevos mercados y aprovechar los acuerdos comerciales.

EE. UU. aún es el primer destino de exportaciones

Con una participación de 29,7 por ciento, Estados Unidos se consolidó en el 2017 como el primer comprador de productos 'made in Colombia', a pesar de que la redujo 2 puntos porcentuales frente al 2016.



De las exportaciones que nos adquirió la economía más grande del mundo, que en total sumaron 10.540 millones de dólares, el 38,2 por ciento (4.031 millones de dólares) estuvo representado en productos no minero-energéticos. Se trató, entre otros, de café, banano, galletas y materiales para construcción, ropa interior, cueros y dulces.



La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) –con base en datos del Dane– indica que las exportaciones no minero-energéticas hacia EE.UU. (4.031 millones de dólares en el 2017) subieron el 5 por ciento, frente al 2016.



Además, este país conservó el primer puesto como el principal socio comercial de Colombia, con un 26,9 por ciento de participación, si se observan también solo exportaciones no minero-energéticas, que en el 2017 sumaron 14.942 millones de dólares.



Las compras de productos no minero-energéticos colombianos por parte del país del norte fueron lideradas por la agroindustria, con 1.324 millones de dólares (32,8 por ciento del total); metalmecánica y siderurgia, con 332 millones de dólares (8,2 por ciento del total), y textil y confecciones, con 225 millones de dólares (5,5 por ciento del total).



Entre tanto, dentro de las exportaciones agroindustriales con destino a la economía norteamericana, que crecieron 7,3 por ciento en el 2017, al sumar 1.349 millones de dólares, sobresalió el café, con 1.076 millones de dólares, representando 79,7 por ciento. Lo siguieron el banano, con 160 millones de dólares (11,8 por ciento), y el cacao, con 19 millones de dólares (1,4 por ciento).



En cuanto a los alimentos procesados, se destacaron las firmas Grupo Nutresa, Compañía Nacional de Chocolates, Galletas Noel y Colombina.



Mientras tanto, el sector de metalmecánica y materiales para construcción concretó el año anterior ventas por 331 millones de dólares. Las firmas con mayores colocaciones en EE. UU. fueron C. I. Energía Solar (Grupo Fiberglass), Acesco, C. I. Siderúrgica Colombiana, Drummond, Peldar y la propia Fiberglass.



Por su lado, el sector textil- confecciones colocó en ropa casual y otros accesorios 134 millones de dólares, es decir, el 59,3 por ciento del total de las exportaciones de ropa a EE. UU.



Se destacaron C. I. Jeans –empresa que maquila marcas como Levi’s, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren– y Grupo Crystal, con los sellos Punto Blanco, Gef y Baby Fresh.



Por su parte, la industria del cuero le vendió el año pasado a EE. UU. 36,8 millones de dólares, lo que representó 16,3 por ciento de las exportaciones del sector a EE.UU. Sobresalió la compañía Proalpet.



“Aún las exportaciones están atadas a productos tradicionales y las oportunidades más relevantes se hallan en aquellos con valor agregado e innovación. Por tanto, las empresas nacionales deben aprovechar aún más la puerta abierta con el TLC vigente con EE. UU., e incorporarlas como elemento estratégico”, dijo la directora ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.



“Además de los beneficios para la agroindustria, Colombia se debe volver proveedor de bienes que se incorporen en las cadenas productivas de EE. UU., ahora que el presidente Donald Trump quiere fortalecer las empresas locales”, añadió la ejecutiva.



ROLANDO LOZANO

REDACTOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS