¿Quienes reciben subsidios son los que realmente los necesitan?

En los últimos años, la política de subsidios ha ayudado a bajar los niveles de pobreza en el país, y el mayor impacto se ha sentido en el indicador de pobreza extrema, porque según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el indicador nacional de pobreza extrema se ubicó en el 2015 en el 7,9 por ciento y si no se hubiera contado con las ayudas dicho índice se hubiera ubicado en el 9,5 por ciento de la población del país.



Al corte del 2015, las cifras del DNP muestran que el plan de Familias en Acción alcanza una cobertura de 2,6 millones de familias, mientras en el régimen subsidiado de salud se destinaron para ese mismo año 13,4 billones de pesos, para alcanzar así una cobertura de 23,2 millones de personas.

Diez años atrás, el alcance era de 18,6 millones de personas, con ayudas por 3,3 billones de pesos.



No obstante, con 24 billones de pesos asignados en el 2015, la vivienda es el rubro al que más recursos se asignan en subsidios, incluyendo los montos para los subsidios de tasa de interés, según los programas que ha ejecutado el Gobierno.



De otro lado, en pensiones, el apoyo estatal llegó para ese año a $ 18 billones, seguido de la salud, que en total requirió $ 15 billones.



Y si se incluyen otros programas como los de servicios públicos, los de atención a la pobreza, atención a la primera infancia y los de educación, el 66,8 por ciento de los 72 billones girados en el 2015 se distribuyeron a poblaciones en condiciones de pobreza extrema (menos de 125.000 pesos de ingresos mensuales por persona), gente en condición de pobreza (que perciben al mes menos de 235.000 pesos) y la clase emergente (es decir, a quienes ganan menos de 450.000 pesos por persona).



En resumen, en subsidios sociales el país destina hoy en día más de la tercera parte del Presupuesto General de la Nación, que se irrigan a través de 62 programas que existen actualmente para este fin, y sus beneficios llegan a millones de familias.

Clase media, con más apoyo que los pobres

Si bien los subsidios les han permitido a millones de familias mejorar sus condiciones de vida, gremios, analistas y el Gobierno coinciden en que se ha desviado su focalización y hay quienes reciben ayudas, en cifras nada despreciables, sin ser de estratos bajos.



En pensiones, el 52 por ciento de los 18 billones va para subsidiar a gente de clase media consolidada y de estrato alto. Las personas de clase media consolidada y con ingresos menores a 7,5 millones de pesos recibieron en el 2015 el 30,4 por ciento de todos los subsidios dados ese año, por encima del porcentaje que sumaron juntos los hogares en pobreza extrema y pobreza, que tuvieron el 28,2 por ciento.



Mientras en vivienda, según Planeación, la clase media consolidada recibió el 32 por ciento del total para ese rubro, en subsidios al inmueble pero más recientemente en subsidios a la tasa de interés, donde, en servicios públicos se les asignó 27,2 por ciento del total.



Y además de los ya conocidos casos de los colados en el Sisbén, en servicios públicos, Mauricio López, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), sostiene que la causa principal para la inequidad sigue siendo la estratificación, pues es imposible que en muchos municipios prósperos no haya estratos 5 y 6. Incluso, la estratificación depende de los mandatarios locales de turno y en la mayoría de casos prefieren no hacer cambios a este esquema.



Recientemente, los gremios del sector energético insistieron al Gobierno en el desmonte del subsidio de energía eléctrica para el estrato 3 (en gas no lo tiene), al igual que otras ayudas adicionales.



La situación cobra más relevancia en medio del recorte de 5,5 billones de pesos anunciado para el presupuesto del 2018, con el cual habrá un faltante de 2,4 billones al cierre del 2018 en subsidios de energía y gas, incluyendo el saldo en rojo del 2017. De dicha suma, el hueco en energía eléctrica sería de 1,8 billones, cuyo primer efecto sería el aumento de tarifas para los usuarios.

Maromas para pasar de ‘agache’ en el Sisbén

Quitarse años de escolaridad, reducir sus ingresos mensuales, aparentar vivir en la extrema pobreza e inscribir cédulas de personas fallecidas son apenas una muestra del ingenio de algunos colombianos para colarse en el Sisbén y, de esta forma, obtener, sin merecerlo, parte de los subsidios que otorga el Gobierno a personas muy necesitadas.



Aunque con la expedición del Decreto 441 de marzo del 2017 se endurecieron los controles y requisitos para ingresar a este sistema, a junio pasado se estimaba en 98.000 el número de colados, cifra que siendo elevada, no se equipara a los 653.000 de septiembre del 2015.



Quienes están al frente de la depuración del sistema, dicen que son cientos los casos de individuos que llegan al punto de alquilar habitaciones en barrios de las periferias de la ciudad o de bajo estrato para dar la apariencia de vivir en condiciones de extrema pobreza.



Arriendan cuartos mientras se les hacen las visitas de rigor, pero nunca los habitan, suficiente para obtener puntajes bajos y el pase directo a los subsidios del Gobierno.



Hasta abril pasado, los casos más abundantes seguían siendo los de personas fallecidas, eran 110.275 inscritos por otros ‘muy vivos’ que se quedan con los beneficios. Llegaron a ser 457.000 en el 2015.



Ese puesto hoy lo ocupan quienes ostentan altos ingresos, más de 3,8 millones de pesos al mes, pero con artimañas de toda índole consiguen puntajes tan bajos claves para entrar al Sisbén.



El listado también incluye a quienes disminuyen su grado de escolaridad o los que cambian su casa de urbana a rural sin modificar la dirección.



El Sisbén es clave para entidades como el ICBF, el Sena, el Icetex, los ministerios de Salud, Educación, Agricultura y Desarrollo Rural y Trabajo, así como el Ejército Nacional para otorgar beneficios a las personas que reportan mayores necesidades.

Pilos que no necesitan un empujón económico

“Cualquier persona que obtenga un subsidio del Gobierno sin necesitarlo es algo aberrante, porque con ello le niega la oportunidad de recibirlo a quien en verdad lo necesita”.



Es lo que reiteran quienes tienen que luchar contra las mafias que buscan colarse en los programas de subsidios que otorga el Gobierno para las personas más vulnerables.



Pues el programa Ser Pilo Paga no es la excepción a la regla y, pese a no tener un número alto de colados –solo dos documentados y denunciados hasta ahora–, lo que demuestra es que quienes buscan despojar a los más necesitados de ayudas no tienen límites.



Según el Ministerio de Educación, a la fecha solo se tienen documentados dos casos de colados en el programa de Ser Pilo Paga, y puestos en conocimiento de la Fiscalía.



Ambos tienen que ver con hijos de funcionarios de elección popular (un concejal del municipio de Cajicá y una exrepresentante a la Cámara por el Departamento de Sucre).



A los dos beneficiarios no se les cuestionan sus capacidades ni logros académicos, pero en cambio sí el hecho de que sus familias, teniendo capacidades económicas suficientes para asumir sus estudios, hayan obtenido puntajes bajos en el Sisbén que los faculta a recibir ayuda del Gobierno. En el Ministerio y Planeación no descartan que pueda haber más colados en este programa.



