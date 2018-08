Al fin, ¿sí nos vamos a pensionar?

Nueve millones y medio de personas de las que hoy están entre 23 y 43 años de edad no se pensionarán si el sistema no cambia. De ahí las múltiples voces que llaman a una reforma para enfrentar estos cuatro males principales que aquejan el sistema: la informalidad de los empleos de los colombianos; la insuficiencia de dinero para financiar las mesadas de hoy y de mañana; la inequidad y privilegios, con subsidios para estratos más altos, y la evasión rampante. Todo ello, mientras aumenta la longevidad, es decir, se ahorra menos tiempo en relación a la proporción de los años de vida, que cada vez son muchos más.

La reforma que muchos plantean apunta a que más personas se sumen a los que aportan, además, que puedan ahorrar con la continuidad necesaria para tener la posibilidad real de pensionarse, y que eso se pueda financiar con los recursos que pongan trabajadores y empresas.



Este año, por ejemplo, se deben pagar en el régimen público 23,5 billones de pesos en mesadas, pero los aportes sólo llegan a 22,2 billones, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. El hueco de 1,3 billones de pesos debe ser llenado con dinero de los impuestos, recursos, que, de otra manera, podrían ir a la salud, la educación, la justicia o las obras.

Sin reforma, en el año 2055 habrá 14,2 millones de personas mayores de 60 años que no se habrán podido pensionar FACEBOOK

TWITTER

Lo paradójico es que los recursos no alcanzan pese a que el 51 por ciento de los mayores de 60 años no tienen ni pensión ni subsidio. Además, la falta de cobertura se puede agravar en el futuro, si no se hacen cambios en el sistema. Según Asofondos, en el año 2055 habrá 14,2 millones de personas mayores de 60 años que no se habrán podido pensionar. Es decir, uno de cada tres personas que hoy tienen entre 23 y 43 años de edad. Si hoy el 51 por ciento de los mayores no tienen pensión o ingreso similar, para el 2055 se pasará al 67 por ciento.



Pero hablar de reforma implica decisiones que si bien pueden beneficiar a las mayorías de la población, que en las condiciones actuales no tienen esperanza de pensión, también generan grandes temores entre las minorías que sí pueden aspirar a pensionarse, pues endurecería las exigencias, como aumentar la edad en el régimen público, hoy en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

Un nuevo revolcón

Una reforma así sería el primer gran cambio de fondo, 25 años después de la expedición de la Ley 100 de 1993, que significó un revolcón a un sistema creado en la década del 60.



En el 2003 hubo algunas modificaciones, con dos leyes que ajustaron el número de semanas para tener derecho a la pensión, la tasa de remplazo del régimen de prima media y el porcentaje de las contribuciones. También allí vio la luz el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, en busca de lograr cierta equidad con los más vulnerables.

Los números financieros alrededor de las pensiones trasnochan a los que tienen la misión de administrar la política pública en los próximos 4 años. FACEBOOK

TWITTER

Los cambios permitieron avances en la cobertura, pero muy insuficientes: las personas mayores que tienen una pensión pasaron de ser el 18 por ciento al 25,3 por ciento.



Hasta mayo pasado, 1’448.629 colombianos estaban pensionados, de los cuales, el 90,3 por ciento reciben su mesada de Colpensiones, dada su vinculación al Régimen de Prima Media (RPM). En el otro régimen, el de Ahorro Individual (RAI), la pensión cobijaba apenas a unas 140.000 personas, ya que este es un sistema joven, con 24 años de operación.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS