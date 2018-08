¿Conoce todas las coberturas que le brinda su seguro?

Tener la misma cobertura en dos o más seguros distintos, o tenerla en uno solo, pero ignorar del todo su existencia. Esta situación, que puede parecer paradójica, se da en mucho más casos de los que se cree, según los operadores del sector. Ocurre en todas las ramas del seguro, entre ellos, el de las pólizas de viaje.

"Las personas contratan un seguro de viaje por cuatro razones: disponer de asistencia médica en el extranjero, recuperar su dinero si no pueden viajar, protegerse ante daños, pérdida o demora en la entrega de sus equipajes y ser indemnizados ante incidencias o huelgas de transporte”, explica Arturo Moreno, director comercial de InterMundial, empresa especializada en este tipo de pólizas.



Entre las situaciones o eventos que indemnizan algunos seguros de InterMundial, por ejemplo, están el asesoramiento jurídico por teléfono, el secuestro o, en los más complejos, la cancelación del viaje por despido, Es lógico, además, que este tipo de coberturas se encuentren en un seguro de viaje, no es tan evidente que algunas de ellas se hallen en una póliza de salud, lo que sin embargo ocurre en Aegon, entre otras compañías.



En su caso, si el viaje se demora por culpa del transportista seis o más horas, su seguro de salud indemniza 60 euros por cada franja de seis horas, por un máximo de 180 euros. Y concede hasta 120 euros para la compra de ropa y objetos de primera necesidad si el viajero sufre una demora en la entrega de su equipaje superior a las seis horas.

¿Incapacidad permanente o absoluta?



Más allá de este tipo de pólizas, que son más utilizadas en vacaciones, el director técnico de la correduría de seguros Lluch & Juelich Brokers, Carlos Lluch, señala otras coberturas desconocidas. “En seguros a personas, tal vez el que menos se conoce es la incapacidad permanente total o profesional”, destaca. Es decir una invalidez que no permite al asegurado ejercer su profesión pero le consentiría trabajar en otra, en la que, sin embargo, posiblemente tenga ingresos más bajos. En su lugar, es más común tener contratada la incapacidad absoluta, que impide ejecutar cualquier trabajo.



Otro, de seguro muy desconocido –aunque “muy barato”, en palabras de Lluch– y capaz de aliviar una situación “dramática para el individuo y su familia” es el que cubre la dependencia, al garantizar una renta vitalicia o temporal con la que pagar cuidadores o una residencia. En el seguro de vida de Aegon se incluye una bolsa de ayuda de 50 horas anuales con un mínimo de tres horas por servicio, para prestaciones como levantarse de la cama, aseo personal, comida, y cambio de ropa, entre otras.



El seguro de hogar, fuera del domicilio



En el interior de un seguro de hogar también podría esconderse una cobertura inesperada, como un robo que se pudiera producir fuera del domicilio, en la vía pública. Quedan normalmente excluidos “los hurtos (en casos de descuido) y los importes en efectivo, debido a lo difícil que resulta su prueba”, afirma Urtzi González, abogado del despacho Sanahuja Miranda.



¿Y si quebrara el seguro del carro?



Pese a su relevancia, en el seguro del carro pocos valoran la cobertura que ofrece el llamado asegurador subsidiario. “Si nuestro seguro quebrara, el consorcio de compensación de seguros se haría cargo de los daños causados a terceros”, explica Carlos Lluch. ¿Cuál es el problema? Que esta cobertura solo puede ofrecerla un asegurador del propio país y no se encontrará en “compañías extranjeras no controladas por las autoridades locales”.



¿Quién es el culpable?



Los “culpables” del desconocimiento de estas coberturas son varios. En la cabeza de su lista, Carlos Lluch pone al propio cliente, “quien muchas veces presta más atención al precio que a lo que realmente cubre su seguro”. También está la calidad del asesoramiento que se brinda al usuario, la poca claridad de los contratos, y que el seguro no es proactivo cuando se le comunica un siniestro y no ofrece todas las coberturas “más allá de la obvia que se reclama”. No extraña que no solo existan coberturas que los usuarios ignoran, sino también que una misma garantía desconocida y presente en un contrato de seguro se encuentre también en otro.



© GABRIELLE FERLUGA

Ediciones EL PAÍS, SL 2018

@EL_PAIS