163 proyectos de APP se han presentado a la ANI

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en los cinco años y medio de funcionamiento y tras la expedición de la ley que reglamentó las Asociaciones Público Privadas (APP), ha tramitado 163 proyectos presentados por los privados para transformar o hacer nuevas carreteras, aeropuertos y líneas férreas.



Del total de los planes radicados, 140 fueron realizados por los particulares, y 23 restantes, por iniciativa pública.



Hasta abril pasado, se habían adjudicado 31 proyectos de APP para vías y 1 para aeropuertos (el de Barranquilla). En carreteras, 11 fueron elaborados por los particulares, entre los que hay de cuarta generación (4G) como la IP Girardot-Ibagué-Cajamarca; y los otros 20 corresponden a iniciativa pública.

La mayor parte de las firmas proponen obras para renovar o mejorar las vías nacionales.



Entre el 2012 y el 2016 fueron registrados ante la agencia 123 proyectos (el 75,5 por ciento de los 163 radicados en ese periodo).



En segundo lugar (14,1 por ciento) radican propuestas para construir nuevas líneas férreas, mover carga y pasajeros por tren o hacer sistemas de transporte férreo, y en tercer lugar (10,4 por ciento) figuran las obras para expansión, repotenciación o construcción de nuevos aeropuertos.



Llama la atención que a raíz del propósito del Gobierno Nacional de resucitar el sistema férreo, los proyectos han aumentado para recuperar líneas ferroviarias o crear nuevas para mover carga y pasajeros. Mientras en el 2012 apenas se radicó una propuesta ante la ANI, para el año pasado hubo nueve.



Pero no todo lo que se ha presentado a la entidad ha terminado aprobado. En los últimos cuatro años se han negado 87 proyectos por diversas causas.



En el modo carretero, el rechazo ha sido por factores como no tener la prefactibilidad completa (deficiencias en estudios o plan del trazado, túneles o cuentas que no cuadran), oposición del gobierno regional, no cumplen requisitos para ser APP, cursa un proyecto similar, el autor desiste o la propuesta debe transferirse a otra autoridad por competencia.



Uno de estos casos fue la IP para hacer un túnel de la calle 153, al norte de Bogotá, que llevaría a La Calera. La ANI se abstuvo de hacer la evaluación por ser competencia de Cundinamarca y el Distrito.



La entidad estudia en la actualidad 63 proyectos de procedencia privada, de los cuales 12 están en etapa de evaluación de la factibilidad, con inversiones que serían, inicialmente, de 14,2 billones de pesos.



Entre estas últimas propuestas aparecen un viaducto de 8,5 km en Soacha, la rehabilitación del corredor férreo entre la Estación La Sabana y Soacha, la ampliación de la terminal y la plataforma del aeropuerto de Cartagena y el sistema vial de acceso a Mompox.



EL TIEMPO