En La Guajira lo que hacía falta era gestión: ministra de Vivienda

El panorama hace cuatro meses no era alentador. De 27 proyectos para acueducto, alcantarillado y saneamiento, cuya financiación estaba asegurada con recursos del Plan Departamental de La Guajira ($ 90.000 millones) y aportes del Banco Mundial (60.000 millones de pesos), solo había 8 en ejecución. Los 19 restantes permanecían congelados, a pesar de que la plata estaba asegurada.



Por eso, para la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, “la problemática en La Guajira obedecía más a una falta de gestión que a falta de recursos”.

Hace poco más de cuatro meses, cuando esa cartera asumió las ‘riendas’ para administrar y ayudar a destrabar este ‘congelamiento’ había desconfianza absoluta en la región, no existía un interlocutor –en parte por la cantidad de gobernadores que tuvo el departamento en tan corto tiempo–.



Adicionalmente, Riohacha no tenía alcalde, escaseaban las propuestas, no se tomaban decisiones, faltaban permisos ambientales y había cuentas represadas hasta por $ 17.000 millones.



En cuestión de 120 días y trabajando en equipo con el gobernador (e) Weildler Guerra Curvelo, el panorama cambió.

“Se ha hecho un acompañamiento técnico y financiero. Se analizó cada caso y se determinó lo que requería cada proyecto para poder destrabarlo. El equipo del Viceministerio de Agua y Saneamiento ha hecho visitas a las obras, realizado comités con cada alcalde para definir las rutas de trabajo, se ha hecho seguimiento financiero a los planes de inversión, contacto directo con los contratistas e interventores, entre otros”, explicaron técnicos de la cartera.



A la fecha, y apenas cuatro meses después de este acompañamiento, se descongelaron 14 proyectos; en total, de los 27 que había, ya se encuentran 22 en ejecución y muchos muestran avances significativos (ver gráfico con los detalles de seis de estas obras prioritarias para los guajiros).



Los cinco proyectos que están suspendidos, de acuerdo con el Gobierno, van en vía de concertarse con la comunidad. “Se trata de conciliar actas, revisar compromisos y acatarlos”, señalaron fuentes del sector.

Desafío: lo rural

Riohacha, Distracción y Barrancas son algunos de los municipios que se han visto beneficiados con estas obras; sin embargo, el desafío está en lo rural, por las condiciones geográficas de estos sectores y porque allí habitan comunidades que requieren esquemas diferenciales.



“No podemos pretender llevar a las rancherías el agua como lo llevamos en el casco urbano; hemos trabajado por llevar soluciones a las comunidades indígenas dispersas, específicamente para la comunidad wayú y, más concretamente, en la alta Guajira”, señaló Fernando Vargas, viceministro de Agua.



Por eso, la entidad trabaja en un proyecto piloto de pilas públicas que busca evitar la perforación de más pozos en el departamento, lo que podría acarrear problemas ambientales. A cambio, se está haciendo un diagnóstico de las estructuras actuales con énfasis en la sostenibilidad del sistema.



“Vamos a vincular a la comunidad para que ellos sean los guardianes y administradores del sistema; las obras, además, van a contemplar espacios de encuentro para la comunidad indígena. Allí recogerán el agua, pero se deja la posibilidad para un sitio de reuniones, para temas de salud y hasta para que puedan cargar sus celulares”, concluyó Vargas.



