Proyecto para destinar plata de regalías a la paz genera controversia

La idea del Gobierno, de tramitar un proyecto legislativo para crear un fondo que destinaría el 7 por ciento de las regalías para hacer las inversiones en la paz, aún no ha visto la luz pública y ya está generando controversias.



Si bien los gobernadores, a través de Plinio Olano, director ejecutivo de la Federación de mandatarios, manifestaron que no les suena mal la idea de armar ese fondo, fuentes que participaron en la Cumbre de Gobernadores realizada la semana pasada en Coveñas (Sucre) señalaron que a los oídos de varios mandatarios llegó la voz de que la propuesta que baraja el Gobierno, a través de una iniciativa de Planeación Nacional, es que el 80 % de ese fondo se destinaría a hacer inversiones para tener un mínimo vital institucional en las zonas de conflicto. El restante 20 por ciento iría a financiar los Pdet (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial).



Según altas fuentes asistentes al evento, los gobernadores que se enteraron habrían rechazado dicha propuesta, por considerar que las regalías se deben seguir utilizando bajo el esquema que ya existe y no a través de este fondo ‘Colombia en paz’, que lo manejaría la consejería para el posconflicto. "Eso sería volver a centralizar las regalías", indicó una fuente.



El rechazo de la propuesta llevaría al Gobierno a tener que sentarse a dialogar con los mandatarios para buscar salidas que permitan que las regalías puedan financiar el posconflicto.



De hecho, el lunes la Federación de Departamentos envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que solicita, de manera urgente, un encuentro para analizar varias de las propuestas que se intentan incluir en el proyecto legislativo.



En la carta, según explicó Olano, le expresan al mandatario colombiano una “profunda preocupación por el carácter centralista del modelo de implementación del posconflicto y limitada participación de las autoridades territoriales en la definición de las políticas, normas y medidas necesarias para hacer realidad este proceso”, dice la misiva.



También se contempla la idea de destinar uno de los 2 billones de pesos que tiene el Fondo de Ciencia y Tecnología, sin ejecutar, para ser usados en el desarrollo de la red terciaria. No obstante, según la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, “lo que dejamos claro es que los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología que van a vías terciarias deberían priorizarse regionalmente, y no en el nivel central (Ocad nacional de paz)”.



Entre tanto, para Olano, “el billón de pesos previsto alcanzaría para 3.000 kilómetros de vías terciarias y, teniendo en cuenta que hay 140 mil, “estos recursos no moverían mucho”, dijo Olano.



Por ello, a los mandatarios seccionales les suena más no ahorrar tantos recursos para el fondo del petróleo, según explicó Olano. “Que ahorremos 300 mil millones en los siguientes años y no 600 mil millones, como se hace ahora, podría impactar más la red terciaria, que es vital para las regiones”, expresó.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS