Industria de los hidrocarburos sigue siendo muy promisoria

29 de abril 2018 , 12:08 a.m.

Las empresas petroleras que operan en Colombia ven con optimismo el porvenir de la industria del oro negro en el país, por la misma dinámica que presenta actualmente el sector tanto en precios como en la actividad exploratoria.



Este renglón productivo ha jugado un rol fundamental para el desarrollo del país en los últimos 15 años. A pesar de que la caída de precios del crudo a finales de 2014 afectó la contribución al mercado colombiano a través de impuestos y regalías, el sector continúa siendo un motor de la economía nacional.

Así lo reconoce Carlos Benavides, vicepresidente ejecutivo de asuntos corporativos y negocios de Mansarovar Energy, quien advierte: “en términos de recursos, Colombia es un país con alta prospectividad que genera interés a compañías tanto nacionales como extranjeras. El potencial geológico y las nuevas tecnologías de recobro mejorado que se han venido implementando, han permitido que se mantenga el buen ambiente de inversión en el sector. La industria tiene más futuro que pasado en el territorio”.



Mansarovar Energy, con cerca de 12 años de operación en la nación, “buscará seguir trabajando a favor del desarrollo del país y del sector, realizando aportes tangibles en materia de experiencia, transferencia de tecnología y conocimiento, generación de valor compartido y desarrollo sostenible en las comunidades donde opera”, señala Benavides.



Esta compañía está muy interesada en continuar invirtiendo en proyectos de hidrocarburos en la región, teniendo en cuenta el buen ambiente de inversión, se espera que en el 2018 pueda ampliar su portafolio de negocios centrado en proyectos ‘offshore’ con altos volúmenes de petróleo y gas, principalmente en cuencas maduras, así como llegar a un acuerdo con Ecopetrol que permita extender el contrato de la Asociación Nare.



Adicionalmente, la empresa prevé unos años muy dinámicos para la industria de hidrocarburos en el país teniendo en cuenta la tendencia alcista del precio internacional del petróleo y el interés que existe por parte del Gobierno en incentivar la exploración de hidrocarburos y los proyectos de recobro mejorado, que conlleve a la adición y reemplazo de reservas de una manera amigable con el medioambiente y la sociedad.

Consolidación de iniciativas

Marcela Vaca Torres, directora de GeoPark destaca que aunque esta petrolera lleva solo cinco años en el mercado colombiano, esta empresa tiene mucho futuro aquí.



“Si bien se habla que los yacimientos más prolíferos del país están en su etapa de madurez e incluso declinación, en el 2013 en el bloque Llanos-34 probamos una capacidad productora excepcional de un campo donde hoy estamos produciendo cerca de 58.000 barriles diarios. En ese sentido, para GeoPark vemos un futuro promisorio y eso nos llena de entusiasmo por seguir haciendo las cosas bien”, señala Vaca.



Para GeoPark, el país es muy importante para el desarrollo de proyectos de exploración y producción de petróleo y para la consolidación de iniciativas de su portafolio.



Sobre el particular, Vaca dice: “el crecimiento en Colombia es hoy una de nuestras prioridades gracias al éxito que hemos tenido, estamos posicionados como el tercer operador privado de petróleo del país”.



La directora de Geopark reconoce que esos logros operacionales se sustentan en una institucionalidad robusta, una capacidad excepcional de los profesionales y unas condiciones del subsuelo que siguen siendo favorables para el desarrollo de la industria.



“En ese sentido, consideramos que el sector retomará una senda de crecimiento (dada por la reactivación en la exploración que permiten los precios del barril), siempre y cuando se superen los retos que el entorno plantea”, comenta Vaca.



La perspectiva que tiene esta petrolera es favorable para el desarrollo de proyectos; no en vano para el 2018 tiene contemplada una inversión por más de 85 millones de dólares principalmente enfocada en el desarrollo de los yacimientos de petróleo Tigana/Jacana, así como la apuesta en nuevos prospectos exploratorios en los bloques Llanos 34.



Entre tanto, el exministro de minas y energía, Amylkar Acosta M, sobre el panorama petrolero colombiano anota: “el futuro de la actividad hidrocarburífera del país la veo muy promisoria, toda vez que se ha ganado en prospectividad, gracias a los más recientes hallazgos, sobre todo de gas natural ‘offshore’. Y la prospectividad es uno de los mayores atractivos y alicientes para la inversión y para los inversionistas en la industria petrolera. Esto en el corto y mediano plazo”.



En el largo plazo, Acosta destaca que Colombia se tiene que ir preparando para un futuro cercano en el que cederá el apetito por el crudo y sus derivados, merced a los compromisos adquiridos por parte de la comunidad internacional en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Paris (COP21). Si antes el interés mayor era saber en qué momento iba a empezar a declinar las reservas y la oferta del oro negro, hoy se centra en saber en qué momento empezará a caer la demanda por el mismo.



El Exministro de Minas y Energía concluye que ello terminará, además, impactando el precio, a tal punto que, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el consumo del mismo crecerá en los próximos años a un ritmo del 50 por ciento de la tasa de crecimiento del PIB global y estima que el precio se anclará alrededor de los US$ 15/barril hacia el 2040.

Buena proyección

Según el ‘Estudio de Tendencias de Inversión de Exploración y Producción’ (E&P) realizado por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), con base en una encuesta aplicada a presidentes y altos directivos de compañías de este rubro, que representan 89 por ciento de la producción de petróleo y gas y 80 por ciento de la actividad exploratoria en el país, se logró evidenciar la reactivación del renglón de hidrocarburos en el mercado colombiano.



Los representantes de estas entidades reconocen en este informe que hay oportunidades para invertir y destacan la buena disposición de funcionarios y reglamentos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para ayudar a las empresas a optimizar sus portafolios de inversión y se identifican oportunidades de mejora en promoción y asignación de nuevas áreas.



Pero advierten riesgos de entorno e incertidumbre jurídica, lo cual se explica por un deterioro en la percepción de los aspectos sociales y la estabilidad en las reglas de juego, que hacen cada vez más difícil operar en el contexto colombiano y ralentizan inversiones, especialmente en exploración, se desprende de la investigación realizada por la ACP.



