Continuidad en planes de vivienda, en agenda de Duque y Vargas Lleras

Tras identificar como principal obstáculo las restricciones fiscales del país, los candidatos del Centro Democrático y de Cambio Radical, Iván Duque y Germán Vargas Lleras, respectivamente, pusieron sobre la mesa sus propuestas para el sector edificador.



Durante el Foro Construyendo Colombia, organizado este martes por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), los dos hablaron de cómo atenderían al que identificaron como uno de los sectores más importantes para la economía nacional. También invitaron a Humberto de la Calle, Gustavo Petro y Sergio Fajardo, pero no asistieron.

En su intervención, Duque señaló que el déficit habitacional afecta a 4,5 millones de hogares. “En nuestro caso queremos impulsar 1,5 millones de unidades, 900.000 con énfasis cuantitativo y 600.000, cualitativo, de las cuales 180.000 estarían en zonas rurales. Para ello –agregó– se destinarían $2,7 billones entre el 2018 y el 2022”, señaló el candidato, quien propuso poner a prueba la creatividad financiera.



“Esto significa reformar la Ley 546 o de Vivienda, dar más plazo al programa de financiamiento de 20 a 35 años que, aseguro, nos situaría en la línea de las mejores prácticas de otros países, ya que permite ampliar el monto financiable del 70 al 80 por ciento”, explicó.

“Algo interesante es que, de esta forma, a los inversionistas se les libera el 15 por ciento del flujo de caja en el periodo de amortización de la deuda”, anotó Duque, quien agregó que el beneficio directo estaría reflejado en unas 400.000 viviendas en los próximos cuatro años para los estratos 2, 3 y 4.



El candidato acotó que la Nación asumiría un billón en costos financieros. Esto debería estar articulado con el Gobierno Central para, de paso, profundizar en el mercado de capitales.



Duque, quien también propuso impulsar el programa de arrendamiento para hacer propietarios, reconoció que en este sentido algo se ha hecho con el alquiler con opción de compra, pero que está limitado a un prestador del servicio: el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). “Sugiero, por lo tanto, que esté del lado de la banca comercial”.



El candidato del Centro Democrático le sumó a esto la necesidad de impulsar el mejoramiento de 600.000 viviendas en los próximos cuatro años (es decir, arreglos de techos, cocinas, pisos…) para lo que se destinarían 5 millones de pesos por unidad”.



Señaló, además, que le preocupa cómo enero se ha caracterizado por ser un mes del año frenado para el sector. Esto, “porque el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) no activa desde el primer día hábil del año el Fondo de Reserva para la Estabilización de Cartera Hipotecaria (Frech), que destina los recursos para el subsidio a la tasa, que ha sido muy positivo. Por eso, hay que mantenerlo”, enfatizó.



Incluso, teniendo en cuenta que hay una generación de colombianos que no va a vivir de la pensión, sugirió que debería existir la opción de adquirir una segunda vivienda de una forma más fácil, una vez hayan amortizado el 50 por ciento de la primera inversión.

1,2 millones de viviendas

Luego, el turno le correspondió a Vargas Lleras, quien dijo que en cuatro años la meta total es construir 1,2 millones de unidades nuevas: 600.000 de ellas viviendas de interés social (VIS), incluidas 100.000 para sectores rurales. “Para ello, hay que reintegrar la política rural al Ministerio, pues considero que no debió quedar en el Banco Agrario, ya que hoy los resultados son desoladores”, enfatizó.



Agregó que en su agenda están 150.000 casas gratis nuevas. “A la fecha más de 140.000 familias, las más pobres de las pobres, tienen un techo propio con las dos fases del programa en marcha, lo que, de paso, impulsó el desempeño del sector, pese a la contracción. Y es que debemos entender que miles de colombianos no tienen capacidad de ahorro y muchas son madres cabeza de familia”.



En línea con la continuidad, anunció que seguirá con el programa Mi Casa Ya en todas sus versiones, es decir, para quienes ganan de 1 a 4 salarios mínimos.



Igualmente, dijo que a través de la figura de la construcción en sitio propio, espera desarrollar mecanismos de financiamiento para que las cooperativas que han comprado lotes y no pueden habilitar la tierra, tengan la oportunidad de ofertar, tal y como se hace con las viviendas gratis, de la mano de firmas de experiencia que se encarguen de construir.



El leasing habitacional, con o sin opción de compra, también está en la agenda. Según el candidato de Cambio Radical, infortunadamente esta figura ha tenido que enfrentar problemas con la restitución de los inmuebles y con las pólizas para cubrir los arrendamientos. Por eso –señaló–, tocaría evaluar las opciones”, señaló.



La necesidad de seguridad jurídica para el sector fue otro tema del encuentro. Al respecto, la presidenta de Camacol, Sandra Forero, recordó que "en los últimos años la actividad edificadora ha tenido un cambio positivo de escala, donde el acceso a la vivienda, la construcción no residencial y sus efectos en la generación de empleo y en la reducción del déficit han sido evidentes, con inversiones anuales por 77 billones de pesos, un aporte de 46 billones a la economía y demanda de insumos por 34 billones de pesos anualmente".



Por eso, instó a los candidatos a tener en cuenta que el clima de inversión sectorial, la promoción de proyectos y la oferta de vivienda formal dependen, prioritariamente, de esa seguridad en torno al sector. A esto, la directiva le agregó la importancia de contar con un fondo nacional para la financiación de estudios técnicos del territorio con información de calidad y el fortalecimiento del control urbano.

GABRIEL E. FLÓREZ G.

COORDINADOR EDITORIAL VIVIENDA

En Twitter: @GabrielFlorezG