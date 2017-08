Intereses y aranceles, armas contra la debilidad económica

El Gobierno se apresta a dar dos empujones a la economía, y particularmente a la industria, para enfrentar la desaceleración.



Uno es la intervención de la tasa máxima (usura) de crédito permitida por la Superintendencia Financiera y la otra la prolongación de la reducción de aranceles a materias primas y bienes no producidos en el país.



En el quinto mes del año (últimas cifras disponibles), la producción de la industria tuvo un descenso del 0,6 por ciento, mientras que en igual mes del 2016 registraba un aumento del 5,2 por ciento.

Además, sólo 15 de las 39 actividades del sector registraron variaciones positivas en la producción real.



En los cinco primeros meses del año, agrega el Dane, la actividad manufacturera acumula un descenso del 1,3 por ciento, muy por debajo del nivel que se veía hace un año, cuando el indicador se ubicó en el 5,7 por ciento. En los últimos 12 meses presentó un crecimiento, pero si se extracta la refinación de petróleo el comportamiento de la actividad manufacturera también es negativo.



Los analistas atribuyen la destorcida de la industria y en general el crecimiento económico del país por debajo de lo esperado a una serie de situaciones como la inflación, las altas tasa de interés, bajo crecimiento o descenso en el consumo de países vecinos, que son mercados a los que exporta Colombia, como Perú, Chile, Brasil y México.



Mauricio Hernández, de BBVA Research, dice que aunque es posible que a este momento haya recuperación de la demanda, el sector tiene altos inventarios que se van a tomar unos meses en colocar, y ahí sí empezará a demandar más bienes de capital y mano de obra.



Los empresarios por su lado dijeron ayer, en el marco de la asamblea 73 de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que existe un problema de confianza del ciudadano respecto al periodo electoral y el posconflicto, entre otros.

Incertidumbre

Las demandas ante diferentes instancias que paralizan proyectos o las consultas populares estarían generando incertidumbre jurídica, que detienen los planes de expansión.



Al cierre de la cumbre de la Andi, la ministra de Comercio de Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, anunció que entre las medidas para ayudar a sacar de la postración a la industria está la eliminación de aranceles para 3.400 productos, correspondientes a materias primas y bienes de capital, tanto para dicho sector como agricultura, y que no se producen en el país.



La medida era temporal, pero las empresas no volverán a pagar arancel por su importación. La norma significa 1,2 billones de pesos al año menos en pago de aranceles.



Según reveló la funcionaria, el Gobierno alista el decreto que prorroga de forma indefinida el arancel de 0 por ciento, para estos bienes, medida que está vigente desde el 14 de agosto del 2015, con el Decreto 1625.



“Con la prórroga se excluyen 82 subpartidas que hoy tienen registro de producción nacional”, sostuvo. Además, dijo, el Gobierno determinó que el 30 de septiembre se actualizará el listado de bienes que se beneficiarán con la rebaja arancelaria, que a esa fecha no registren producción nacional.

Entre los bienes que se benefician, están máquinas como trilladoras, ordeñadoras y tractores, transformadores, motores eléctricos, aparatos de medición, equipos de laboratorio, insumos para la industria química y fabricación de medicamentos, generadores, válvulas y materiales para la construcción de vivienda, entre otros.

Cambio en tasa de usura

El Gobierno decidió cambiar la frecuencia con la que se actualiza la tasa de usura, para que se transmitan más rápido las bajas de las tasas de interés del Banco de la República a medios de financiación como tarjetas de crédito y préstamos de consumo.



En la clausura de la Asamblea de la Andi,el presidente Juan Manuel Santos dijo que la fórmula se calculará mensualmente, y no trimestralmente como hasta el momento.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reconoció antier que aunque en los créditos comerciales (a empresas) se han transmitido más rápido la baja de los tiposdel Emisor, no hapasado lo mismocon el de consumo.



La Andi y la Federación Nacional de Comerciantes(Fenalco) venían insistiendo en el cambio de la tasa de usura.



Dicho indicador es el interés máximo que puede cobrar una entidad financiera por una compra o un préstamo.

El presidente del Grupo Sura, David Bojanini, dice que al cambiar la fórmula de la tasa de usura, se cumple con lo que gente le gusta oír, pero al bajarla por una vía de control de precios se limita la concesión de créditos y no pocos tendrían que recurrir al mercado extrabancario, que es más caro.

Según empresarios, desconfianza es lo que frena la economía

Si bien las expectativas de los empresarios aún son buenas en medio del bajo crecimiento de la economía, consideran que las familias tienen temores sobre si en los próximos meses conservarán sus puestos. También están endeudadas y compran menos.



Por ello aplazan gastos de bienes durables y semidurables, como carros, televisores y otros electrodomésticos, que otrora crecían a mayores tasas y hacían volumen a las ventas del comercio y la industria.



David Bojanini García, presidente del Grupo Sura –que es socio de empresas industriales como Cementos Argos y el Grupo Nutresa, dueño, entre otras marcas, de Noel y Colcafé– afirmó a EL TIEMPO que el problema de la economía interna es de confianza.



Como se recuerda, esta firma es parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), conglomerado con participaciones accionarias cruzadas donde una es dueña de la otra, para que los colombianos no pierdan el control, pero con alta participación de otros socios minoritarios locales y foráneos.



“En mi concepto, y puedo estar equivocado, pero una de las cosas que más está influyendo en la economía es el pesimismo”, explicó Bojanini. En su opinión, el país atraviesa una coyuntura de incertidumbre en la seguridad jurídica y de muchos cambios en el órgano Legislativo. La corrupción pone su ingrediente de desconfianza.



“El país tiene que revisar la seguridad jurídica porque si seguimos cambiando reglas de juego y se sacan no solo decretos y nuevas leyes sino fallos judiciales que generan un entorno de alta incertidumbre, se forma un escenario donde cada vez es más difícil hacer negocios”, añadió Bojanini.

Ello, según el directivo, conduce a que personas como los empresarios sean más cautelosos en la inversión. “Los empresarios, en general, se están cuidando de invertir su dinero, y las personas están comprando menos bienes de capital; por ejemplo, decir ‘no voy a invertir en bienes de capital, una vivienda, un local, en bienes raíces o en nuevos proyectos empresariales’ ”, ejemplifica Bojanini.



Igualmente, el directivo dice que el acuerdo con las Farc incluye leyes que algunos consideran un cambio muy fuerte en las reglas de juego cuando se implementen.

“Hay un exceso de consultas para todo que están frenando el desarrollo, y eso afecta la inversión. Si eso y otros factores no se frenan, el optimismo no va a llegar”, acota Bojanini.



Por su lado, el vicepresidente de Tecnoquímicas, Emilio Sardi, dijo que el problema económico es de consumo, de los recursos del consumidor.



“El Banco de la República se equivocó, subió las tasas de interés para combatir una alta inflación, que era absolutamente coyuntural, y eso ha generado un estancamiento de la economía”, sostuvo.



También estima que hay dudas sobre las condiciones futuras del país, y la gente no adquiere bienes semidurables o durables.



Javier Texido, presidente de Nestlé de Colombia, al señalar que si bien hay una fuerza externa muy grande, las grandes empresas no pueden bajar la guardia en inversiones porque tienen una visión de futuro ante estas adversidades.



ROLANDO LOZANO

Enviado especial de EL TIEMPO