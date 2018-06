Hacia dónde irían las pensiones y la salud en el próximo gobierno

En blanco y negro, estas son las puntos concretos de las propuestas de gobierno de Iván Duque, del Centro Democrático y Gustavo Petro, de la Colombia Humana, en torno a los ajustes en materia de pensiones y salud que debe implementar el país, puntos claves en el bienestar y en la calidad de vida de la población, pero también centrales desde el punto de vista de las finanzas públicas.

Pensiones

Iván Duque



A partir de los diagnósticos sobre el panorama pensional en Colombia, el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, tiene en su propuesta de gobierno, si gana en la segunda vuelta, la idea de adelantar una reforma pensional “que se concentre en los más vulnerables”.



De acuerdo con lo expresado por el candidato en sus debates, no es partidario de subir la edad de pensión, y, en cuanto a la administración del sistema, el planteamiento apunta a “eliminar distorsiones y competencias innecesarias entre el régimen de prima media y el de ahorro individual”.



Según el programa de gobierno de Duque, su propuesta pensional también incluye el mantenimiento de la pensión de sobrevivientes. “Esta continuará para que los familiares inmediatos no queden desamparados”.



Su reforma de las pensiones, al igual que otras transformaciones en materia de seguridad social, estará enfocada a “llevar a los más vulnerables hacia la

transición a la clase media, en departamentos y municipios”.



Duque afirma que dará vida al “fondo de ingreso mínimo garantizado”, a través del cual pretende “prefinanciar la cobertura pensional de la población más vulnerable, apelando a esquemas financieros sostenibles”. Su idea global al respecto es “promover la equidad para que ningún adulto mayor esté desprotegido”. Además, dice que no se tocarán derechos adquiridos.

Gustavo Petro



La base fundamental de la reforma de las pensiones de Petro es “garantizar universalidad, equidad y sostenibilidad fiscal” en el marco de los derechos de los adultos en edad de jubilación.



Petro parte de la idea de que “no es a través de subir la edad de pensión sino de incrementar los puestos de trabajo que se regula el sistema pensional”.



Entre sus propuestas en materia pensional sobresalen la de crear un sistema de dos pilares. Esto implica que toda persona trabajadora, independientemente de sus ingresos, debe cotizar de forma obligatoria a Colpensiones una suma sobre la base de uno a cuatro salarios mínimos.



Se establecerán fondos que asegurarán una pensión básica, mientras que quienes deseen complementar la pensión podrán hacerlo ahorrando en una cuenta individual en un fondo que puede ser privado o público. “La reforma pensional que propongo permite ahorrar 13 billones de pesos al Estado, al hacer que todos los cotizantes a pensiones aporten a Colpensiones y tengan pensión”, dijo en su Twitter.



En varios de los debates públicos, Petro expresó que crearía un bono pensional subsidiado, por encima del ingreso que determina la línea de pobreza. La idea de dicho bono es reconocer un apoyo económico a todos los adultos mayores que no pudieron aportar lo suficiente para lograr bienestar. El sistema pensional de Petro reduciría las brechas entre hombres y mujeres.

Salud

Gustavo Petro



Plantea que el sistema de salud será público, gratuito, preventivo, de cobertura universal y acceso equitativo, con enfoque diferencial e intercultural, sin intermediación y con un manejo riguroso y transparente de los recursos.



Busca garantizar la cobertura universal de la salud bajo la concepción de ser un derecho fundamental. Reconociendo una crisis estructural, advierte que la salud será una prioridad en todas las agendas de su gobierno. Y plantea eliminar la intermediación financiera y administrativa de las EPS, dentro de un plan de aseguramiento público bajo la responsabilidad del Estado y de una reorganización total del sistema.



Para blindar los recursos, propone un fondo único que amplíe las funciones de afiliación, recaudo y pago. También, un salvamento de la red pública de hospitales bajo la premisa de modernizarlos y no cerrar ninguno. Todos los trabajadores de la salud serían contratados y remunerados “de manera decente”.



Petro también plantea fortalecer el control de precios de medicamentos, compras centralizadas y un uso racional de estos. Otra propuesta consiste en priorizar la solución de manera directa en 9 departamentos (antiguos territorios nacionales, más litoral Pacifico, Chocó y La Guajira), la cobertura y atención en salud sin barreras para comunidades indígenas, afros y poblaciones marginales, además del pago de las deudas entre actores del sector.

Iván Duque



El candidato parte de reconocer los resultados en salud que Colombia ha tenido gracias a la Ley 100. Considera que el sistema vigente es uno de los más solidarios del mundo y que se está cerca de alcanzar la cobertura universal.



Manifiesta que los regímenes subsidiado y contributivo ofrecen mayor protección financiera a las familias ante los altos gastos de los servicios de salud, lo que ha reducido sustancialmente las brechas de inequidad y ha mejorado las condiciones de salud de la población.



Duque plantea reordenar el sistema, centrado en las personas, basado en la salud y no en la enfermedad, y propone mantener el bienestar a través de la prevención y la gestión de riesgos, y brindando una atención oportuna, con calidad y eficiencia.



En términos de cobertura universal, dice que los ciudadanos recibirán los servicios sin las barreras existentes, con calidad y oportunidad. Plantea un sistema sólido de información (big data) que permita conocer el estado de salud de cada persona para garantizar atención en cualquier parte del país, tomar decisiones informadas y adelantarse a las necesidades de la gente. Velará por un sistema eficiente y sostenible, y evitará los desperdicios.



“La corrupción será inaceptable. Los dineros de la salud son sagrados”. Advierte que se mantendrá el modelo de aseguramiento de las EPS y que permanecerán las buenas; las malas saldrán en su gobierno.



