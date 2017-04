‘No hay recesión global a la vista’, dice profesor Nouriel Roubini

Sumario: Célebre por anticipar la crisis del 2008, el experto dijo que Colombia tiene

una historia económica estable y ve un crecimiento de 2 % este año.



El profesor Nouriel Roubini, quien predijo la ‘gran recesión’ del 2008, habló con EL TIEMPO sobre sus percepciones frente al gobierno de Donald Trump y sus posibles efectos para Colombia.



En el X Congreso Fiap Asofondos, Roubini también explicó los puntos que debe tener en cuenta el país para ser más competitivo.

¿Cuáles serían los efectos de la política proteccionista de Trump para Colombia?



Los efectos se van a ver principalmente en los mercados de Tlcan (con México y Canadá) y con China, que es el monstruo de las exportaciones, y con Europa, pero no creo que haya unas implicaciones directas sobre bloqueos comerciales contra Colombia. Sin embargo, el riesgo para Colombia es que, justamente, el nivel de crecimiento global va a ser menor porque el comercio se va a ver reducido en la escala global.



Si esto llega a ocurrir, pueden darse además unas ‘guerras’ de comercio internacional donde pueden imponerse barreras arancelarias, y eso va a golpear el comercio global, que a su vez afecta el crecimiento de todos y, por lo tanto, podría pegarle al país en su desempeño económico.



¿Y los efectos por las decisiones de la FED?



No estoy muy preocupado por los efectos en Colombia de la política económica de los Estados Unidos, y creo que el aumento en las tasas de interés va a darse lenta y gradualmente, justamente porque el incremento en el PIB de ese país es muy moderado y la inflación está controlada.



Veo que puede haber dos incrementos más en las tasas este año y considero que, para Colombia, el efecto no será tan grande, por dos fenómenos que se ajustan entre ellos: el efecto negativo de que aumentan las tasas allá, pero si lo hacen es porque el crecimiento de Estados Unidos es mayor, y eso beneficia a Colombia y sus exportaciones.



¿Cuáles son los peores escenarios para América Latina?



No tengo ese escenario para América Latina ni para el resto de economías, porque muchos aspectos positivos están ocurriendo en la economía global y también hay unos riesgos hacia la baja, pero no estaremos entrando en una recesión global en el horizonte.



¿Qué debe hacer Colombia para ser un país más competitivo?



Primero, incrementar el crecimiento potencial, y para eso debe aumentar el gasto en infraestructura física lo mismo que en la inversión privada y fomentar un sector privado que sea más competitivo; incrementar el capital humano en educación, y debe aprovechar el dividendo de la paz para generar un crecimiento más incluyente.



Pero considero que la economía depende mucho de las exportaciones tradicionales como el petróleo, y hay un problema con las no tradicionales, justamente porque Venezuela es uno de los principales receptores y atraviesa esta crisis tan grande.



¿Por qué la crisis petrolera no afectó tanto a Colombia?



Colombia se ha caracterizado en los últimos años por ser una economía estable e incluso en las crisis de deuda de los años 80 y 90 el país fue uno de los que no entró en mora en su deuda y actualmente, aunque los pronósticos de crecimiento no van a ser muy elevados, va a crecer alrededor de un 2 por ciento, lo cual muestra ese desempeño macroeconómico que es relativamente estable.



ALEJANDRO RAMÍREZ PEÑA

Enviado Especial de EL TIEMPO