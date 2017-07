Más de 4.500 productos nacionales tendrán cero arancel en Cuba

Durante el segundo semestre del año se hará efectivo el acuerdo entre Colombia y Cuba, que permitirá que productos como carne, cacao, cueros, frutas y electrodomésticos, entre otros, no paguen arancel. Esto a raíz de la profundización del Acuerdo de Complementación Económica, en el marco de Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), que firmaron ambas naciones en 2001.

“Esta profundización le abre espacio a Colombia para tener más de 4.500 partidas arancelarias con un arancel del 0 por ciento. Hay oportunidades para el sector agrícola, sector en el que el promedio del arancel hoy es del 37 por ciento, y con este acuerdo de profundización, que debe entrar en vigencia en este segundo semestre, llegan al 0 por ciento”, dijo María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo, en medio de un evento empresarial encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, junto con empresarios nacionales.



En dicha reunión, Santos aseguró que, “en materia de comercio, también hay todo por hacer. Las cifras son muy pequeñas, hay unas exportaciones de Colombia hacia Cuba, unas muy pequeñas de Cuba hacia Colombia, o sea que está todo por hacer. Y a eso venimos a esta rueda de negocios con un grupo de empresarios, con las autoridades correspondientes, para identificar aquellos rubros en los que esperamos poder hacerle un seguimiento”.



Las cifras muestran que el año pasado las ventas externas de Colombia a la isla alcanzaron los US$ 33,5 millones, de los cuales US$ 30,2 millones correspondieron a bienes no minero-energéticos.



No obstante, un informe del Ministerio de Comercio explica que “Cuba importa del mundo cerca de US$ 9.000 millones, principalmente de Venezuela, la Unión Europea y China, países que le venden productos que Colombia puede suministrar, como combustibles, cereales, máquinas y aparatos, lácteos, abonos, electrodomésticos y gasodomésticos”.



El turismo también fue uno de los puntos importantes de la reunión, por lo que se espera que los visitantes que atraiga la isla también conozcan destinos colombianos. Cuba es miembro de la Organización Mundial de Turismo y la Organización de Turismo del Caribe y recibió en el último año cerca de dos millones de visitantes de diferentes países, como Canadá, Alemania, Italia, España, Francia, Reino Unido y México.



Además, durante el año pasado ingresaron 6.842 viajeros residentes en Cuba a Colombia.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS