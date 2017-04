Tasas de Emisor pueden bajar a 6 %, cree Fondo Monetario Internacional

La proyección de crecimiento económico global presentada el martes por el Fondo Monetario Internacional (FMI) trae algo de alivio. El Fondo ve un crecimiento de 3,5 por ciento, 0,1 más que el cálculo anterior.



Pero en el caso de Colombia no pasa lo mismo, pues –como lo había anticipado hace un mes al terminar la misión anual en el país– la proyección bajó de 2,6 a 2,3 por ciento.

La cifra, en todo caso, está por encima del promedio de 1,1 por ciento estimado para América Latina y el Caribe.



El informe de perspectivas del FMI fue entregado el martes, en la antesala de las reuniones semestrales conjuntas con el Banco Mundial, que van de viernes a domingo. En medio de la visión mundial, Jorge Roldós, jefe de la Misión para Colombia y subdirector para el Hemisferio Occidental, se refiere a lo que el Fondo ve sobre el país.



Hace dos semanas, el comité de la regla fiscal aprobó un déficit fiscal mayor. ¿Es un mensaje de que hay riesgos mayores?



Es, un poco, lo contrario. El comité tomó su decisión basado, en parte, en que la vulnerabilidad a riesgos externos ha bajado, pues el déficit de cuenta corriente se ha reducido más rápido de lo esperado. En el FMI también somos de la idea de que esa reducción ha ayudado a reducir riesgos externos y ha sentado unas bases más sólidas para una recuperación gradual de la mano de la agenda de infraestructura, la implementación del acuerdo de paz y reformas que coadyuven a la diversificación económica.



En el Banco de la República hay quienes creen que una tasa neutral está 1,5 puntos sobre la inflación, lo que hoy permite bajarla casi 100 puntos básicos más (al 6 por ciento). ¿Sería una campaña muy agresiva?



En los últimos años, el banco ha hecho una gran labor de ajustar la política monetaria a una situación altamente cambiante, enfatizando la importancia de tomar decisiones basadas en toda la información disponible y con el objetivo de anclar las expectativas.



La estimación de tasas de interés neutral tiene de ciencia y también de arte. Lo común es promediar diferentes metodologías. El valor que usted menciona de 150 puntos básicos reales está en el rango que nosotros hemos estimado.



Hay un consenso generalizado en Colombia de que los próximos cambios serían de reducción de tasas; nosotros compartimos esa posición. También compartimos la premisa de que la senda específica de reducción de tasas sea, más o menos, de 100 puntos básicos en el correr del año, altamente dependiente de la información de actividad económica, precios y variables del sector externo.



¿El país estaría preparado para una economía más cerrada de Estados Unidos?



Una política comercial más cerrada de Estados Unidos afectaría a casi todos los países de la región. El impacto dependería, en cierta medida, del volumen y la naturaleza de los vínculos comerciales y financieros. En el caso colombiano, las exportaciones no tradicionales podrían ser particularmente afectadas si Estados Unidos fuera a reducir significativamente sus importaciones.



La respuesta de fondo a este tipo de choques duraderos sería a través de reformas estructurales. En particular, apuntalar esfuerzos para mejorar la competitividad y promover nuevos productos y mercados. Vale mencionar que en nuestra misión a Colombia confirmamos los esfuerzos que en esta materia han logrado el Ministerio de Comercio y el sector industrial.



¿Los esfuerzos de ajuste y diversificación de mercados se podrían perder si el petróleo vuelve a niveles relativamente cómodos?



En la última década, Colombia no solo se benefició del impacto directo del aumento del petróleo, sino también, indirectamente, de un auge de inversión y producción petrolera. La disciplina fiscal ayudó a prevenir desequilibrios que otros vecinos han sufrido a raíz de la caída de los precios. Compartimos el consenso empresarial y del Gobierno de que, aunque los precios del petróleo se recuperen un poco, es muy difícil pensar que se repetiría el auge de inversión y producción. En este contexto es primordial seguir avanzando para mejorar la competitividad, incluyendo la reducción de barreras no arancelarias, ya que el crecimiento de mediano plazo dependerá más de la diversificación económica.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía de EL TIEMPO