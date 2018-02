Así presiona el Presupuesto de Estados Unidos las reservas de petróleo

Estados Unidos se apresta a vender la mitad de sus reservas petroleras de emergencia para poder pagar sus cuentas, algo que, según los críticos, va en contra del motivo por el cual se creó dicho acopio décadas atrás, como protección contra alteraciones en el suministro.

El acuerdo de gasto, aprobado en el Congreso por ambas cámaras y enviado a la Casa Blanca este viernes, exige vender 100 millones de barriles de petróleo de la Strategic Petroleum Reserve para 2027.



Si se suma a otras ventas aprobadas el año pasado, esto significaría que el volumen de petróleo en la reserva disminuiría en un 45 por ciento, hasta unos 303 millones de barriles.



La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump firmará el proyecto este viernes por la mañaana. "Es la mayor venta sin mediar emergencia en la historia estadounidense", dijo Kevin Book, director ejecutivo de ClearView Energy Partners en Washington.



"Equivale a una liquidación de una red de seguridad". Al precio actual del petróleo de unos US$ 60 el barril, una venta de 100 millones de barriles recaudaría US$ 6.000 millones. Pero es imposible determinar exactamente cuanto mas dinero recaudaría el gobierno con las ventas propuestas dado que los precios del petróleo fluctúan considerablemente y el plan presupuestario requiere que las ventas se realicen entre el momento actual y el año fiscal que cierra el 30 de septiembre de 2027.

Es la reserva de emergencia más grande del mundo

La reserva se mantiene dentro de una red de cuevas subterráneas y tanques de almacenamiento sobre la Costa del Golfo estadounidense y tiene una capacidad de 700 millones de barriles, siendo la provisión de petróleo crudo de emergencia más grande del mundo.



Se creó en los años 1970, después de que el embargo petrolero árabe hizo subir vertiginosamente los precios y obligó a los estadounidenses a racionar la gasolina, pero últimamente pasó a ser la alcancía del Congreso, utilizada para financiar desde rutas hasta medicamentos o la reducción del déficit.

Recortes fiscales

Las disminuciones anteriores aprobadas por el Congreso incluyeron 25 millones de barriles para pagar las cuentas de un proyecto de investigación médica en 2015 y 66 millones de barriles para pagar la legislación por el transporte en 2016.



Una disminución de 7 millones de barriles, por un valor aproximado de US$ 600 millones, ayudó a pagar un plan de recortes fiscales aprobado por el Congreso en diciembre.



Los usos en emergencias incluyeron las ventas después de la Operación Tormenta del Desierto en 1991, el Huracan Katrina en 2005 y la alteración del suministro de petroleo en Liba en 2011.



También se recurrió a la reserva el año pasado cuando el Huracan Harvey no dejó que las refinerías de Texas y Luisiana garantizaran el crudo. "Es un buen ejemplo de por qué necesitamos una reserva estratégica de petróleo", dijo en ese momento el secretario de Energía, Rick Perry.



El último retiro, una venta impuesta por el Congreso en septiembre de 2017, alcanzó un promedio de US$ 47,45 el barril, mientras que una anterior recaudó US$ 53,88 el barril. Ambas ventas produjeron considerablemente más dinero que el que había pagado el gobierno por el petróleo de la reserva existente, que en parte tiene ya décadas. Según el Departamento de Energía, las existencias en la reserva costaron un promedio de US$ 29,70 el barril.



Bloomberg