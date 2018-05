Doble presión a la gasolina para que sigan récords al alza

Los consumidores del país pagaron la gasolina 8 por ciento más costosa en los primeros cuatro meses del año, frente al mismo periodo del 2017.



Esos incrementos ya llevaron el combustible a sus precios más altos del país en todos los tiempos, y las condiciones están dadas para que sigan las alzas.

Dichos aumentos son la consecuencia, principalmente, de la subida del precio del petróleo en el mundo, que afecta la gasolina y el diésel en las estaciones de servicio del país. La fórmula con la que se establece el precio de referencia en Colombia tiene en cuenta el de referencia internacional de la gasolina, cuya tendencia coincide con la del crudo y también tiene en cuenta el dólar.



Cuando el precio internacional del combustible subía, el del dólar solía bajar, lo que moderaba el alza de la gasolina en Colombia. Sin embargo, en las últimas semanas vienen subiendo a la par el combustible y el dólar.



Según analistas consultados, si se aplica la fórmula vigente y no priman consideraciones políticas por encima de las técnicas, el ajuste de junio debería rondar los 150 pesos, si lo hacen, porque en abril el alza la asumió el fisco.



Así lo considera Julio César Vera, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos y exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, quien prevé que si se aplica el tope de la fórmula según la cual el ingreso al productor (Ecopetrol) debe variar máximo el 3 por ciento entre un mes y otro, el valor de referencia del galón de ACPM, y el de gasolina, debería subir en ese nivel.



Según el experto, si no existiera el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (en déficit), con el cual se subsidia parte del precio de la gasolina, el aumento debería ser casi seis veces el que se vio en mayo, de 99 pesos.

Más presión al alza

Por lo pronto, los análisis de los datos que procesa el Ministerio de Minas y Energía, y que también revisa el Ministerio de Hacienda, evidencian que en la costa del golfo de México, el galón de gasolina corriente subió 5,5 por ciento entre abril y el 15 de mayo frente al período marzo-abril.



Entre tanto, desde abril hasta el 20 de mayo, el precio del dólar subió 5,2 por ciento, y, si se mira el promedio entre los períodos marzo-abril y abril-mayo (hasta el día 15), hay un mínimo descenso de 0,2 por ciento, que no tiene en cuenta las recientes alzas, cuando la divisa superó los 2.925 pesos el lunes pasado.



“Se rompió la tendencia contracíclica de que el petróleo subía y el dólar bajaba, y el crudo se ajusta y no hay una correlación tan directa, explicado por variables de salidas de capitales del país”, asegura Vera, quien señala además que hay poco espacio para bajar otros componentes como el biodiésel y el etanol, ya que mientras el precio del aceite de palma está subiendo, en el caso del azúcar hay un espacio por una baja del producto, pero es pequeño.



Según las estadísticas del Ministerio de Minas y Energía, si en junio (o cuando se ajusten los precios) se aplica el tope de la fórmula, que para el caso del consumidor es de aumentos máximos de 1,5 por ciento, el galón de gasolina subiría 137 pesos para Bogotá, quedando en 9.275 pesos, que sería nuevo récord histórico, mientras que en el caso del ACPM, el aumento sería de 127 pesos, a 8.576 pesos por galón.



No obstante, no todos los meses se aplica esta regla (en algunos casos, la variación ha sido de 1,7 por ciento, pero entre enero del 2017 y mayo del 2018, período en el que ha habido 25 cambios, solo en cuatro ocasiones los reajustes al alza han pasado del 1,5 por ciento, lo que indica que la diferencia la sigue asumiendo el fisco.



De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, desde diciembre del 2011, cuando el saldo del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC) quedó en cero, hasta diciembre del 2017, el fondo ha acumulado una deuda por 6,5 billones de pesos.



Pese a estos hechos, el viceministro de Energía, Alonso Cardona, asegura que “no hay tendencias marcadas hacia una elevación o disminución de los precios de junio”, y que el análisis de las variables se hará con la información consolidada de fin del mes de mayo.

Mercado asume parte del aumento

Si bien el Dane muestra que cuando el Gobierno da una señal de ajuste en los precios de la gasolina el valor cobrado por las estaciones de servicio se refleja casi de inmediato, actualmente, según el Sistema de Información de Combustibles Líquidos (Sicom), de las 5.324 estaciones de servicio activas al 9 de mayo, en Bogotá, de las 374 gasolineras activas en abril, 326 tenían precios inferiores a los 9.039 pesos por galón que fijó como referencia el Gobierno.



Según Julio César Vera, presidente de Acipet, esto ocurre porque los grandes jugadores han llevado a tener una férrea competencia por no perder cuota de mercado, haciendo que los dueños de las estaciones reduzcan su margen de venta, obteniendo la rentabilidad de descuentos del agente mayorista, de menos personal o mayores puntos de autoservicio. Los que no estén integrados a un mayorista, u horizontalmente, tienden a salir del mercado.

