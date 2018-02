Vivienda nueva, a precios por debajo de los del 2015, pese a leve alza

En un 2017 duro para el sector edificador, en el que el PIB de esa actividad cayó 10,4 por ciento según el Dane, producto de las cifras negativas en indicadores como las iniciaciones de obra, las ventas y las licencias de construcción, los precios de la vivienda nueva tuvieron un ligero repunte en términos reales en las principales ciudades. Sin embargo, esa leve alza no fue suficiente para alcanzar el pico logrado en el 2016.

Así lo muestran las estadísticas del Banco de la República, cuyo reporte del índice real de los precios de la vivienda nueva, es decir descontando el efecto de la inflación, mostró que estos, en promedio durante los 12 meses del 2017, estuvieron 0,39 por ciento por encima del promedio del 2016.



No obstante, esos precios no lograron alcanzar los niveles registrados en el 2015, pues en el 2016 habían caído 0,53 por ciento.



La medición, que abarca los principales mercados del país, es decir Bogotá y sus alrededores, Medellín y Cali, muestra unas variaciones moderadas. Por ejemplo, en el 2015 la tasa real de aumento de precios era de 2,38 por ciento.



Incluso, los registros de la medición que realizan los técnicos del Emisor evidencian que quedaron atrás las grandes alzas, pues en el 2014, 2013 y 2012, fueron de 6,3 por ciento; 8,97 por ciento y 8,27 por ciento, respectivamente.



Este miércoles, el Dane revelará otra medición de precios de vivienda nueva para el 2017, indicador que no descuenta la inflación, y que para el tercer trimestre mostraba un aumento del 6,59 por ciento en los últimos 12 meses, periodo en el que la inflación se ubicó en 3,97por ciento.



Sobre los recientes resultados del PIB del 2017, en especial el de la construcción de edificaciones, en el que la vivienda se contrajo 6,2 por ciento, la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero, dijo que dicho resultado era previsible, por la menor velocidad en la comercialización de los proyectos y el retroceso en inicio de obras.



“Lo positivo es que durante el segundo semestre del año 2017 mejoraron las condiciones necesarias para abonar una recuperación en el 2018. Tasas de interés a la baja, menores niveles de inflación y recuperación gradual de la confianza son señales muy positivas para el mercado de vivienda”, agregó.



Y señaló que pese a la incertidumbre que genera el periodo electoral, el país ha recibido buenas noticias en materia económica este año, lo cual es un motivo para prever una recuperación gradual, con mayor fuerza en el segundo semestre.

