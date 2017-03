Grandes usuarios, sometidos a ruleta de precios de electricidad

Tras la pasada crisis eléctrica, los grandes consumidores de energía del país, representados en la industria, han tenido que asumir la posibilidad de que, en épocas de bajo nivel de los embalses, deban afrontar incrementos mayores en los precios de la energía que adquieren en el mercado mayorista.

Desde el fenómeno del Niño 2015-2016 las plantas generadoras, básicamente las hidráulicas, comenzaron a cambiar la oferta de contratos de energía a precio fijo durante el período pactado para indexarlos al precio de bolsa, cuya volatilidad es mayor en momentos de sequía, al aumentar incluso por encima del precio tope que se les reconoce a los generadores.



Fuentes del mercado señalan que ahora que la Agencia Climática de Estados Unidos (Noaa, por sus siglas en inglés) oficialmente estima en más del 55 por ciento la posibilidad de un fenómeno del Niño a partir de agosto, menos se consiguen contratos diferentes a esta figura. Incluso, el índice IRI, de la Universidad de Columbia, que toma la Noaa para sus predicciones, ya bordea el 70 por ciento.



Según Daniel Romero, director de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), los generadores están incentivando está práctica porque no quieren asumir estos riesgos y están transfiriendo parte de estos a los clientes industriales.



Hoy en día, en plena temporada invernal la figura les permite a las empresas tener bajos precios (el promedio de bolsa de este año, hasta el 26 de marzo, está en 129,3 pesos por kilovatio según la firma XM, operador del mercado eléctrico).



Pero si las probabilidades del Niño se materializan, estos industriales, que no han comprado coberturas en el mercado de commodities energéticos (Derivex), están expuestos a un mayor riesgo de pagar incrementos bruscos en sus costos de energía.



Según XM, el promedio de cada kilovatio en la bolsa durante el primer trimestre del 2016 fue de 677 pesos, de los cuales los usuarios pagaron hasta 302 pesos, techo que definió el precio de escasez en ese momento.



Alejandro Lucio, experto del sector y director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), dice que los usuarios de todo el país ya no están expuestos en un 20 por ciento a los precios de energía en la bolsa, sino en un 30 por ciento y, de este porcentaje, el 10 por ciento corresponde a los contratos atados al mercado diario.



Tras señalar que hay empresarios con una fuerte exposición a la volatilidad de la bolsa, inclusive por encima del 50 por ciento de su consumo, Daniel Romero, de la Andi, explica que estos “firman un contrato indexado al precio de bolsa, porque no pueden ir directamente al mercado a transar la energía”.



Según conoció EL TIEMPO, en la Superintendencia de Servicios Públicos se creó un área nueva que les está siguiendo la pista a estos comportamientos del mercado eléctrico.

Renovables piden pista



Precisamente como alternativa para generar precios competitivos para los usuarios, SER Colombia, en el marco del I Encuentro Internacional de Energías Renovables que se realiza en Riohacha, planteó ayer a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) un nuevo esquema para que las tecnologías no convencionales, como la energía eólica o solar, puedan entrar en firme a la matriz energética.



Alejandro Lucio, presidente de la agremiación, explica que se trata de una subasta de contratos de largo plazo, de proyectos nuevos, abierta a cualquier tecnología (convencional o no convencional), la cual busca suplir la escasez de oferta de energía de largo plazo.



Agrega que la subasta estaría enfocada en la competitividad y no en la confiabilidad, con lo cual, a través de un modelo de energía media, los generadores asumen compromisos de entregas de energía que no son diarios como ahora, sino anuales, durante 15 años.



SER Colombia calcula que bajo un escenario alto, los precios de oferta cerrarían alrededor de los 60 dólares por megavatio, equivalentes a unos 180 pesos por kilovatio, valor que sigue siendo muy atractivo. “El punto es garantizar la demanda, y lograr precios menores o al menos tan competitivos como hoy”, explica el directivo.

Coberturas, otra vez sin ser utilizadas

Martha Gil, gerente de Derivex, advierte que, al igual que antes de la crisis eléctrica por el Niño de hace un año y medio, hoy la industria sigue sin protegerse contra eventuales aumentos y volatilidades en el precio de energía.



Explica que los mismos agentes generadores están ofreciendo coberturas de energía a precios del orden de 172 pesos por kilovatio a 18 meses (la semana pasada se cerró un bloque a 165 pesos), pero pese a ello los industriales reconocen de frente que continuarán apostando a los precios de bolsa, hoy muy bajos, sin pensar en lo que pueda venir en el futuro, generando una demanda muy baja de coberturas que garantizan un precio fijo durante ese período de tiempo.



“Es un momento ideal para cubrirse, pero no lo están aprovechando”, señala Gil, quien revela que ante el bajo interés de los clientes por estos instrumentos, hay una oferta potencial de coberturas que no se ha manifestado.



Según Gil, actualmente en Derivex la oferta de coberturas de precios de energía está en 2.241 millones de pesos.



