Posible fraude por $ 1,25 billones con maíz traído por TLC

Un total de 426,2 millones de dólares fue el valor del arancel dejado de pagar por los importadores de maíz, a causa de un contrabando técnico con los contingentes del cereal, negociados en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), vigente con Estados Unidos.

La denuncia la hizo a EL TIEMPO el presidente del gremio cerealero, Fenalce, Henry Vanegas, para lo cual se sustentó en estudios propios y en uno que fue contratado con la firma Inverdies, del exnegociador del TLC Andrés Espinosa Fenwarth.



Puntualmente, se debe a que a Colombia está llegando un grano de inferior calidad frente al negociado inicialmente en el tratado comercial y, además, por una posición arancelaria que no le corresponde, la cual le permite beneficiarse del no pago de impuestos.



“En el TLC se acordó importar el llamado ‘grado 2’, pero se ha traído otros grados de inferior calidad (como el ‘grado 3’) e incluso se oferta abiertamente, a través de la Bolsa Mercantil (BMC) y sus firmas comisionistas, maíz amarillo puesto en puerto, el cual es ofertado como ‘grado 5’.



“Este último es el de la más alta calidad, por lo que debería entrar en una posición arancelaria diferente a la negociada para el contingente de maíz aprobado en la negociación”, indicó Vanegas.



Por su parte, la Dian llevó a cabo una inspección en el puerto de Santa Marta y halló varios contenedores, valorados en más de $ 8.000 millones, a los que hizo pruebas de merceología, y encontró que no cumplen con lo estipulado.



“Eso es fraude aduanero”, reclamó Vanegas.



Para este año, el cupo de importación de maíz amarillo estadounidense, sin pagar arancel, es de 2,68 millones de toneladas; una tonelada más tiene que pagar arancel.

“Lo dejado de pagar, un total de US$ 426’227.129, corresponde al volumen importado dentro del contingente (exento de arancel), pero que ha debido pagarlo por ser otro tipo de producto”, aclaró Andrés Espinosa.



Lo que hizo la Dian, inicialmente, fue un proceso de inspección de control aduanero; posteriormente, determinará si se abre investigación formal en contra de los presuntos implicados.



Vale la pena recordar que las normas aduaneras (Decreto 390 de marzo del 2016) establecen que si un agente económico importa una mercancía por una partida distinta a la que le corresponde (en este caso, a la acordada en el TLC) para beneficiarse de un arancel cero, podría llegar a configurarse delitos como fraude aduanero y contrabando técnico.



Acerca de esto, los cerealeros expresaron el lunes a la opinión pública que es necesario poner en marcha estrictos controles del fraude aduanero, porque se está trayendo un maíz diferente al negociado en el TLC, el cual, al ser nacionalizado, se hace figurar como si fuera maíz amarillo duro para beneficiarse del cero arancel acordado.



El gremio también pidió controlar los volúmenes de importación que se benefician del arancel cero y del método de administración del contingente.



Igualmente, denunciaron que, como las aduanas de los cuatro principales puertos marítimos del país no operan en línea, las importaciones de maíz amarillo sobrepasan el límite y siguen entrando cantidades por un tiempo más (un mes o mes y medio después) sin pagar impuestos hasta que la Dian consolida la información y declara cumplido el contingente de cero arancel.



Por último, solicitó de las autoridades aduaneras la revisión de las calidades que se importan al país para garantizar el cumplimiento de lo acordado en el acuerdo comercial.



La situación ya se le hizo saber al Ministerio de Agricultura, por medio de una carta dirigida al titular de esta cartera, Aurelio Iragorri.



Ahora, en la última reunión del Comité Agrícola del TLC (a finales de julio) se acordó modificar el texto del acuerdo en una reunión de la Comisión Administradora del tratado que se realizará en Washington, en los próximos días.

‘Eso es falso’: presidente de Fenavi

Acerca del tema, Andrés Valencia, presidente del gremio avícola, Fenavi, indicó que durante las negociaciones del tratado comercial se hicieron las respectivas correlativas entre las aranceles andino y el estadounidense para las posiciones arancelarias del caso.



Valencia dijo que las denuncias que hace Fenalce no son justas frente a las realidades comerciales del país (producción local e importaciones).



“El maíz es el mismo que se ha importado desde hace más de 50 años, en la misma posición arancelaria (...) Al parecer, Fenalce pretende desconocer las correlativas del comercio y los compromisos de acceso del contingente”, concluyó.



La avicultura del país consume cerca de tres millones de toneladas de maíz amarillo anualmente, producto que se destina a la fabricación de los alimentos balanceados que consumen los pollos y las gallinas.



En menor cuantía, otras agroindustrias pecuarias como la porcícola (540.000 toneladas) y la ganadería especializada.



