Las razones de los pilotos de Avianca para levantar la huelga

En un acta dada a conocer en la madrugada de este viernes, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, dio a conocer las razones que los llevaron a poner fin a la huelga de pilotos que ha afectado la operación Avianca en los últimos 51 días.

El documento, firmado tanto por el capitán Jaime Hernández, presidente de Acdac, como por el defensor del Pueblo, Carlos Negret, explica que el pasado 26 de octubre los aviadores acudieron a esa entidad para solicitar una mediación con Avianca.



La Defensoría respondió con invitaciones a las partes y al Ministerio de Trabajo “con el único propósito de facilitar el diálogo y el buen entendimiento para levantar el cese de actividades, en condiciones adecuadas para el ejercicio de los derechos de los usuarios del transporte aéreo, los trabajadores sindicalizados y los intereses empresariales”.



En el mismo documento, los aviadores dicen que, a pesar de que Avianca declinó esas invitaciones, decidieron suspender el paro y retomar las actividades el próximo lunes 13 de noviembre “como consecuencia de la intervención del Defensor del Pueblo”.



Según esta versión, la razón de Acdac para normalizar la actividad comercial de Avianca está atravesada por el acompañamiento de la Defensoría, que ejercería como garante para el retorno de pilotos, copilotos, instructores, inspectores de ruta y facilitadores que integran el sindicato.



Para explicar por qué, citan las funciones constitucionales de la Defensoría, “como lo son el ejercicio de la mediación, la recepción y trámite de quejas, la presentación de acciones, recursos judiciales e insistencias ante la Corte Constitucional, entre otras”.



La Defensoría del Pueblo, en el acta firmada con los pilotos, invita a la aerolínea a recibir "de buena fe" la decisión de los pilotos, e hizo un llamado "a que sus derechos como trabajadores sindicalizados sean respetados".



Una fuente conocedora de temas laborales le explicó a este diario que esta entidad no tiene ninguna facultad jurídica para garantizar o exigir que la aerolínea no tome acciones administrativas y sanciones contra los pilotos. De otro lado, aún está pendiente la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia sobre si la huelga era legal o no.



Acdac y la Defensoría subrayan que es labor de esa entidad actuar, “en el marco de sus competencias”, cuando se vean vulnerados o en riesgo de vulneración derechos “como el debido proceso, el trabajo en condiciones dignas, la negociación colectiva, la igualdad y no discriminación, la libertad de asociación sindical y derechos sindicales…”



El capitán Jaime Hernández insistió en que, aunque levantan la huelga, mantienen “las peticiones que se traducen en condiciones de seguridad aérea y el fin de la discriminación laboral en el holding”.



En la mañana de este viernes, Avianca aún no se ha pronunciado sobre la decisión de los pilotos.



