Las razones por las que el dólar está $ 142 más barato que en enero

Si está pensando en comprar dólares por estos días, porque se dispone a viajar al exterior esta Semana Santa o ya está pensando en las vacaciones de mitad de año, quizás este sea el momento oportuno de hacerlo, aprovechando que el precio de la divisa estadounidense ha estado a la baja.

En cuestión de ocho días el dólar que se negocia en el mercado colombiano perdió 55 pesos hasta situarse en 2.858 pesos. Incluso hay analistas que piensan que existen razones suficientes para creer que podría llegar a caer hasta los 2.800 pesos en los próximos días.



Factores como la entrada de dólares a la economía por parte de algunas empresas para cumplir con sus obligaciones tributarias en el país, el mensaje del banco central de Estados Unidos (Fed) en el sentido de que saldrá a vender activos este año y la recuperación de los precios del petróleo en los mercados internacionales, ejercen cada vez más presión para que la tasa de cambio caiga un poco más.



“Creemos en un proceso de depreciación del dólar que está sobre los 2.850 pesos. En otras palabras, este es un buen momento para comprar... los dólares están baratos, pero creemos que los fundamentales del país, la cuenta corriente, su ejercicio de intercambio con el resto del mundo, nos da para un tipo de cambio que debería estar entre 2.900 y 3.000 pesos este año”, dice Munir Jalil, economista jefe para el Área Andina del Citibank.



Pero, la pregunta que muchos se hacen, tras la respuesta de la Casa Blanca el jueves a los sucesos ocurridos en Siria, es si los coletazos del ataque se sentirán con fuerza en el mercado cambiario colombiano.



Las opiniones en el mercado apuntan, por ahora, a que es muy pronto para conocer qué tan fuertes pueden ser los efectos, más aún cuando es un tema que apenas comienza a desarrollarse y habrá que esperar qué tan profundo será.



Para Felipe Campos, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas de Alianza Valores, ese efecto por ahora es muy débil. “Desafortunadamente las grandes fuerzas mundiales llevan varios años chocando en suelo Sirio y si bien esto es un paso adelante en las acciones, no creo que cambie el ‘statu quo’ actual ni implique expectativas de irrupciones inmediatas en la producción petrolera”.



Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, cree que eventos como el de Siria tienen una doble incidencia en los activos de riesgo, como la tasa de cambio de Colombia.



Por un lado, dice, pueden generar un aumento en el precio del petróleo en el corto plazo por la expectativa de restricciones de oferta, pero que en el mediano y largo plazo deberían desaparecer.



“Es decir, en el corto plazo podría ayudar a que el peso colombiano se fortalezca. De otro lado, el mayor riesgo geopolítico debería generar un comportamiento de aversión al riesgo, algo que desfavorece la tasa de cambio colombiana. Como se vio hoy (viernes) en el mercado, el impacto fue mixto, y por eso tuvimos una amplia fluctuación y al final el cierre fue cercano a la cotización del día previo (jueves)."



En efecto, el viernes el dólar inició la jornada a la baja, pero en los primeros 10 minutos de operaciones ya tocaba un máximo de negociación de 2.865,9 pesos, para luego cerrar a un precio de 2.858,4 pesos, cotización que si bien no fue muy alta, sí logró romper con la trayectoria a la baja observada en los últimos días.



En lo que va corrido del presente año, el dólar ya ha perdido 142 pesos, y esta semana el precio estuvo a solo dos pesos del mínimo del año, 2.851,9 pesos, observado a mediados de febrero.



“Esperamos que la monetización de recursos, por parte de agentes privados para dar cumplimiento al calendario tributario este mes, presionará la cotización del dólar a la baja. Puntualmente, nuestra expectativa es que la tasa de cambio cierre en 2.800 pesos este mes”, argumentan los analistas del Grupo Bancolombia.



Otros ven que el dólar puede bajar más, pero no más allá de 2.820 pesos.

Semana de solo tres días

Este lunes se inicia una semana atípica para los mercados en la que solo contabilizará tres días de operaciones, razón por la que los analistas no ven que pueda ser definitiva en el frente cambiario.



La tasa oficial del mercado (TRM) son los 2.858 pesos, la misma que rige para el fin de semana.



“Como todas las semanas, los inventarios de petróleo de Estados Unidos seguirán mandado la parada, mientras no existan eventos como las elecciones europeas o reuniones de la Fed”, dicen los economistas de Alianza valores.



En Bancolombia ven que la incertidumbre en el frente cambiario está vigente y, “escenarios súbitos de mayor volatilidad en los mercados internacionales podrían renovar las presiones de depreciación, como se ha visto ahora, aunque esos riesgos se verán contenidos en este mes”.



¿Pero qué esperar en un escenario de más largo plazo?



La mayoría de opiniones del mercado concuerda en que un dólar en los niveles actuales no será permanente, a menos que la tensión por lo de Siria se desborde.



“Habrá que hacerle un seguimiento minuto a minuto a la evolución del contexto geopolítico y la participación de Rusia y otros países en ese conflicto”, dice Nicolás Preciado, analista de Corpbanca.



Sin ese elemento, se estima que el precio del dólar cierre el 2017 sobre un precio promedio de 3.055 pesos, según un sondeo del Citibank.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

Redacción Economía y Negocios@CarlosGarciaM66