Por Electricaribe, España aconseja a Colombia cuidar la inversión

“Lo que es importante para Colombia es la seguridad jurídica. En estas cuestiones, el consejo que yo les daría a otros gobiernos es que no se trata del hecho en sí mismo, sino que el hecho específico te puede afectar a un valor intangible pero que es vital, especialmente para un país en desarrollo. Y es la credibilidad, que es la seguridad jurídica. Como podrá usted comprender, si este tipo de actuaciones no son las ideales, desde el punto de vista de lo que son los flujos de inversión, que este tipo de países necesita de forma muy clara”.





Con estas palabras, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, advirtió este viernes que la credibilidad de Colombia puede verse afectada por la decisión de liquidar a Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa (GNF), a la que garantizó el apoyo de Madrid en la disputa.



"Lo que vamos a hacer lógicamente es apoyar a la empresa", dijo en rueda de prensa De Guindos, un día después de que GNF anunciara que reclamará 1.000 millones de euros a Colombia ante el órgano de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi.



"La decisión que han tomado no es la adecuada", estimó en referencia a la liquidación de Electricaribe, ordenada por Bogotá el martes pasado alegando que la empresa no podía garantizar un servicio adecuado a sus 2,5 millones de clientes en el norte colombiano.



Esa decisión "puede afectar un valor intangible, pero que es vital especialmente para una economía en desarrollo, que es la credibilidad" y la seguridad jurídica, dijo el ministro.



"Este tipo de actuaciones no son las ideales desde el punto de vista de los flujos de inversión, que este tipo de países necesita de forma muy clara", insistió.



Declaración ministro de Economía de España por Electricaribe El ministro de Economía de España, dice que el tipo de países como Colombia deben cuidar la seguridad jurídica y la inversión. El audio embebido no es soportado

Lo que vamos a hacer, lógicamente, es apoyar a la empresa FACEBOOK

TWITTER

La filial de la multinacional con sede en Barcelona fue intervenida desde noviembre por el gobierno colombiano, ante el temor de que su precaria situación financiera condujera a una cesación de pagos. GNF, que posee el 85% del capital de Electricaribe, alega que la situación se debía a conexiones fraudulentas y a impagos por parte de usuarios.



La empresa comercializadora de gas y electricidad ha pedido al gobierno de Juan Manuel Santos revertir la medida, considerando que es contraria a un acuerdo de libre comercio entre Colombia y la Unión Europea.



Con la liquidación, el gobierno colombiano espera encontrar un operador que garantice las inversiones necesarias para mejorar el servicio de Electricaribe, cuyos usuarios carecen de luz unas 92 horas al año.



* Con información de la agencia Efe