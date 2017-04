Políticas de Trump amenazan a los estudiantes internacionales

Las asociaciones oficiales de admisiones en las universidades y escuelas de negocios de EE. UU. y Reino Unido (la American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers y la Chartered Association of Business School) han detectado una caída en las solicitudes internacionales en 4 de cada 10 de las 252 universidades americanas consultadas y un descenso en el 11 % de las británicas, si bien otro 45 % de las instituciones del país anticipa la bajada.

Sobre todo de los candidatos procedentes de Oriente Próximo, India y China, países estos dos últimos que representan cerca de la mitad de los estudiantes extranjeros que acoge EE. UU. y de los residentes en la UE, que son más del 30 % para Reino Unido.



Las encuestas realizadas entre los alumnos por GMAC –organización que pasa los exámenes obligatorios previos a la matriculación en un máster– arrojan que un 45 % de ellos se muestran menos proclives a estudiar en Inglaterra, especialmente los indios, alemanes, estadounidenses y chinos, y un 38 % en EE. UU. Ante este clima político, tampoco las empresas contratantes tienen intención de reclutar extranjeros; así lo declaran la mitad de las norteamericanas y el 32 % de las europeas.



“Es normal que los momentos de incertidumbre se reflejen en los centros”, admitió el embajador de Reino Unido en España, Simon Manley.

Por ello no es de extrañar que las escuelas de negocios estén intranquilas y realizando todo el lobby que pueden para intentar que sus Gobiernos no frenen la movilidad internacional. No hay que olvidar que el millón de universitarios foráneos que recibe EE. UU. genera del orden de 30.500 millones de euros al año a su economía, según la asociación de educadores Nafsa, y 25.000 millones de libras (unos 30.000 millones de euros) a la británica, de acuerdo con Universities UK.



“Existe mucha preocupación entre las escuelas de negocios ante la posibilidad de perder los ingresos procedentes de los estudiantes europeos, cuyas matrículas han bajado un 9 % sin que haya cambiado nada todavía, por puro efecto psicológico del brexit. Una vez que estén claras las consecuencias de la salida de la UE, el efecto será mayor”, dijo Simon Mercado, director de ESCP Europe Business School en Londres.



“Hoy hay 430.000 universitarios internacionales en Reino Unido, el 19 % del total, y esto va a cambiar. Puede que ese porcentaje baje, quizá no más de un 10 % o 15 % en los próximos años, pero por supuesto tendrá un impacto”, sostuvo Adam Austerfield, director de mercados globales de LSE Enterprise, dependiente de la London School of Economics. En ambos países, los extranjeros (como se supone serán los residentes en la UE para Reino Unido tras abandonarla) pagan entre el 20 % más y el doble que los locales por cursar sus másteres.

Ese impacto también se ha dejado notar en las escuelas de negocios españolas, donde aumenta el número de candidatos.



“Hemos tenido una subida del 100 % de las aplicaciones de alumnos mexicanos por su temor a estudiar en EE. UU. ante el discurso de Trump, que de momento han frenado los tribunales. Les ha disuadido de viajar a EE. UU., sobre todo por la expectativa de no poder quedarse a trabajar una vez culminados los posgrados”, explica Santiago Íñiguez, presidente de IE University, que percibe también efectos del brexit:



“El discurso populista es contagioso”, dice, “y, aunque a la larga es negativo porque frena el libre movimiento de personas al que tenemos que ir, algunas instituciones europeas salimos beneficiadas. Hemos notado un incremento del 20 % en las solicitudes de estudiantes polacos, que han descartado Londres para cursar sus másteres por miedo a no poder trabajar en la City”.



