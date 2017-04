Polémica por posible falta de estudios en plan de vías terciarias

Luego de que el Gobierno anunciara que usará recursos de regalías para el programa de atención de la red vial terciaria, por aproximadamente 1,3 billones de pesos, desde el sector gremial se alertó al Ejecutivo sobre el riesgo de pasar por alto los pasos definidos en un documento que sobre el tema expidió el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), en el 2016.

En este sentido, EL TIEMPO conoció una carta que el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, envió al Ministerio de Transporte (Viceministro y Ministro) y al Departamento Nacional de Planeación (dirección de Infraestructura y al director, Simón Gaviria), en la que advierte sobre la posibilidad de que en el programa no se incluyan estudios y diseños.



Lo anterior porque Planeación Nacional citó reuniones de expertos, con funcionarios del Ministerio, del Instituto Nacional de Vías (Invías) y hasta de la ANI, para construir una hoja de cálculo, a la que se le ingresan unas variables y arroja un menú de 20 opciones para establecer qué tipo de intervención se debe adelantar en cada vía indicada.

El temor de fondo es que se pueda repetir la historia del llamado plan 2.500 del gobierno anterior, que por falta de estudios y diseños mínimos terminó teniendo un alcance menor a la mitad.



Y es que se ha visto que esta hoja de cálculo se va a utilizar para que cada ente territorial lleve al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) el proyecto y de ahí pase directamente a su ejecución, toda vez que el Gobierno no ha dicho, ni en público ni en privado, cómo va a asegurar la rigurosidad técnica de cada iniciativa.



En la carta, el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, sostiene, sobre la formulación de alternativas técnicas, que “no se puede resolver en términos de ingeniería mediante un ‘proyecto tipo’, sin disponer de un inventario de las vías por atender, que caracterice su estado de conservación, las condiciones climáticas, hidrológicas y topográficas prevalecientes en las zonas por las que transcurren, así como las características de los materiales existentes en la vía y de los disponibles en la zona para el mejoramiento del tránsito que van a soportar”.



Y advierte que solo a partir de esta información es posible escoger las opciones técnicas para atender la red terciaria optimizando los recursos del Estado.



“Teniendo en cuenta que en la reunión convocada el pasado 13 de marzo, en el DNP, no se analizaron con rigor técnico las variables que son necesarias para la toma de decisiones sobre el tipo de intervenciones para realizar en los tramos que habrán de contratarse, no estamos en condición de respaldar las decisiones tomadas en dicho encuentro”, agrega otro aparte de la comunicación.

‘Sí se contemplan’

Por su parte, el viceministro de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, dijo que los lineamientos del Conpes sí se están siguiendo, pero que hasta ahora no se ha trabajado con la CCI porque se inició con el modelo de contrato, algo que se hace primero dentro del Gobierno y “no vamos a ponernos a construirlo con el privado, que va a hacer el contratista”.



En cuanto a los estudios técnicos, el funcionario explicó que sí se van a hacer, pero en el momento no hay avances debido a que aún no se ha tenido un cierre de las vías que serán priorizadas por cada municipio.



“Los estudios son particulares a cada tramo. Por ejemplo, si el Huila prioriza el trayecto Colombia-Baraya, tengo que ir allá a hacer apiques, sacar muestras de suelo, llevarlas al laboratorio y hacer estudios mínimos”, indicó.



Y agregó que se espera que esta priorización esté lista a finales de abril, para enviar a los ingenieros a hacer los estudios de los tramos respectivos que no cuenten con estos, pues se ha encontrado que en algunos departamentos ya hay avances en este sentido.



“Ya estamos pidiendo propuestas. Una alternativa es la Federación de Municipios, aunque es una propuesta costosa por ahora. También están las que presenten la Sociedad Colombiana de Ingenieros y las universidades”, sostuvo al aclarar que se va a consultar la visión de la academia y se esperarán las propuestas de las universidades de Los Andes, Nacional y de Antioquia. Sin embargo, es posible que una vez viabilizados los proyectos, se contraten varias personas jurídicas para hacer los estudios, dado el alto volumen de trabajo que esto implica.



En este sentido, Findeter ofreció financiar los estudios, para luego pagarlos con cargo a los proyectos de cada ente territorial.



Y sobre el proyecto tipo y la matriz de Excel, el Viceministro agregó que la Cámara de la Infraestructura confunde la planeación con el proyecto tipo, pues este es una documentación que se usa para presentar el proyecto al Ocad de regalías. “Debe tener unos formatos y, como vamos a tener tantos proyectos, estamos haciendo un formato estándar con una documentación estándar, buscando que el cuello de botella no sea la aprobación en el Ocad”, concluyó el funcionario.

Obras, en agosto

El viceministro de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, señaló que el objetivo del Gobierno es iniciar los primeros proyectos en agosto, en regiones como Antioquia y Putumayo, donde ya hay estudios.



Los trazados que no tengan estudios iniciarán entre noviembre y octubre, con el objetivo de tener ejecutadas las obras en el primer semestre del 2018.“Los vamos involucrando poco a poco, a medida que vamos llegando a las etapas. En algunos casos, estamos contemplando que varias personas jurídicas se dividan los estudios. Habrá cabida para muchos porque el trabajo es mucho”, indicó.



Ómar G. Ahumada Rojas

Subeditor Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu