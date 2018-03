Tres grandes proyectos mineros siguen sin ver la luz

Justo cuando los precios internacionales del oro y del carbón térmico están en niveles altos (más de 1.300 dólares la onza en el primero y 64 dólares la tonelada en el segundo), lo que lleva a las casas matrices a destinar recursos para impulsar la inversión en nuevas iniciativas exploratorias y de producción en diferentes latitudes, el país se está quedando rezagado a la hora de sembrar el terreno para cosechar nuevos ingresos a través de impuestos, regalías y contratación que se derivan de la inversión minera.

Así lo están viviendo tres proyectos de inversión, de los cuales dos son ampliamente conocidos y podrían representar recursos de regalías e impuestos de mínimo 18 billones de pesos durante su fase de operación activa.



De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM), estos planes forman parte de una docena de iniciativas calificadas por el Gobierno como de interés estratégico (Pines) y que le representarían al país una inyección inicial de 6.700 millones de dólares en inversión nueva.



Para Santiago Ángel, presidente de la ACM, este valor sería una realidad si hubiera un verdadero entorno minero.



Varios de estos ya están en producción y operación, pero de las nuevas iniciativas, la que tendría incidencia inmediata es la expansión del tajo La Puente, en la mina de Cerrejón en La Guajira.



Allí, luego de hacer la desviación parcial del arroyo Bruno, cumpliendo los trámites ante las autoridades respectivas, debió suspender su avance minero luego de que en noviembre la Corte Constitucional lo dispuso así, hasta tanto la Mesa Interinstitucional, conformada por 16 entidades, haga un nuevo estudio técnico.



Esto, según Cerrejón, pese a que dicha mesa ya había determinado que las obras no afectaban la oferta de agua subterránea de la comunidad. En paralelo, se adelanta un proceso de consulta previa con la comunidad de La Horqueta, en virtud de un fallo del Consejo de Estado. En los procesos previos, el Ministerio del Interior determinó que esta comunidad no estaba en el área de influencia del proyecto.



La compañía carbonífera dice que esto ha frenado el acceso a 30 millones de toneladas que tiene ese tajo, las cuales en solo regalías generarían 3,7 billones de pesos y contratos por unos 500.000 millones de pesos en 18 años.



Tras invertir unos 100.000 millones en el proyecto, Cerrejón debió parar la operación de 50 equipos que cumplían su vida útil, lo que significó, a su vez, la no renovación de algunos contratos a término fijo asociados a la operación de estos equipos.



“La reducción de los niveles de producción de la empresa tendrá una consecuencia en las contribuciones a la economía y al país, en términos de impuestos y regalías”, señaló la compañía.

Oro que no brilla

Los otros dos proyectos de magnitud importante tienen que ver con el oro. El más emblemático es el proyecto La Colosa, de Anglogold Ashanti, en Cajamarca, Tolima, que luego de 10 años de exploraciones, y sin haber extraído la primera onza de oro, está suspendido desde el 2017, tras la votación contra la minería en esa población, cuya economía hoy está viviendo las consecuencias de esa decisión.



Tras haber invertido 350 millones de dólares en estas actividades, la minera proyectaba que cada año la producción generaría unos 1,5 billones de pesos, y de esta cifra el 80 por ciento se quedaba en el país mediante regalías, impuestos, contratación y mano de obra, entre otros. En total, el estimado para el Estado era de 15 billones de pesos durante el tiempo de operación.



En este caso, Anglogold Ashanti sostiene que la suspensión no solo se tomó por la consulta popular, sino también porque el proyecto llevaba varios años sin avances concretos. Hoy, el empleo y la inversión que se generaba por la fase exploratoria en ese municipio están congelados. Y mientras que en la primera fase de La Colosa se han calculado unas reservas de unos 29 millones de onzas (al precio actual representarían ventas por 94 billones de pesos), también en el Tolima, en el municipio de Ataco, un proyecto de menor escala de la colombiana Mineros S. A., también de oro, lucha por ver brillar su actividad.



El director de Nuevos Negocios de Mineros, Alejandro Calderón, explicó que se trata de un proyecto de oro aluvial en el que habría unas 300.000 onzas, que le darían al país cerca de 19 millones de dólares solamente en regalías.



Y luego de varios años de trámite ambiental (más de tres), y de invertir unos 500.000 dólares, la empresa está a la espera de una nueva decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), pero sus expectativas no son altas.

Cada año, los proyectos claves le darían casi $ 3 billones

al Estado

Los 12 proyectos estratégicos mineros que tiene el Gobierno en sus cuentas, entre los cuales están varios en producción, como el carbón del Cesar, el níquel en Córdoba y hasta una planta de agregados de construcción en Boyacá de Cementos Argos, permitirían que el Estado y las regiones tuvieran cada año un ingreso de 2,9 billones de pesos como renta minera.



De esta suma, 1,09 billones de pesos llegarían por el pago de impuesto de renta; cerca de 633.000 millones, por regalías, y 1,14 billones de pesos, por otros impuestos.

Y cada año su aporte al PIB sería del 3 por ciento.



Uno de los grandes potenciales es el cobre, para el cual se calcula que en los departamentos de Cauca, occidente del Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas hay menos de 10 millones de toneladas por descubrir.



Pero en las franjas que abarcan una extensión importante del occidente del país, incluyendo Chocó, Antioquia y Córdoba, la cantidad de cobre por descubrir estimada está entre los 30 y los 50 millones de toneladas.

En Antioquia, Santander y Tolima, hay tres proyectos más en ascuas

Luego de señalar que su proceso de licenciamiento ha sido extremadamente diligente y cuidadoso, con la participación de autoridades nacionales y regionales, además de la Anla, la compañía minera Minesa, del fondo de inversión árabe Mubadala, y que adelanta un proyecto de exploración de oro en Santander, en el título que fue de AUX (del brasileño Eike Batista), sorprendió el miércoles al retirar la licencia que estaba en trámite.



La firma, cuyo título está por debajo de límite del páramo de Santurbán (que debe volver a ser delimitado tras un fallo de la Corte Constitucional de noviembre pasado) y cuenta con un potencial de 11 millones de onzas, tiene la intención de producir concentrados polimetálicos con el proyecto Soto Norte, que tiene como área de influencia de la mina el municipio de California y como área de influencia de la planta de beneficio el municipio de Suratá.



Otro que cruza los dedos para poder iniciar en firme la búsqueda, en este caso de cobre, es el proyecto Pantanos Pegadorcito, de la firma Minera Cobre (del grupo canadiense Red Eagle Mining) en Antioquia, y que espera un pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, tras varios ajustes solicitados.



El presidente de Minera Cobre, Hamyr González Morales, indicó que, tras finalizar la consulta previa con las comunidades indígenas de la zona, se está a la espera de la repuesta a la solicitud de sustracción temporal de 2,57 hectáreas de la Reserva Forestal del Pacífico, para iniciar la fase de exploración.



“Estamos ubicados en la trayectoria del último cinturón de cobre inexplorado en el mundo. Es una excelente oportunidad que tendría el país en los retos económicos que está actualmente enfrentando y que enfrentará en los años próximos y de hacer inversiones, desarrollo ambiental y social responsables; de llevar oportunidades de calidad a las zonas más remotas, como lo han hecho Chile, Perú y, más recientemente, Panamá y Ecuador”, aseguró el directivo.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

SUBEDITOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

@omarahu