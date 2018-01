Por Venezuela, el país también necesita un plan económico local

El plan económico de urgencia de Venezuela para “el día después” del colapso de su economía, que planteó en el Foro Económico Mundial el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, debe abordar, según expertos, fórmulas en todos los frentes.



Un economista y exministro, quien prefirió no ser nombrado, dijo que la salida a la caótica situación del vecino país pasa por diseñar políticas en el frente cambiario, fiscal, en el endeudamiento, una estrategia anti inflacionaria, el impulso del comercio exterior, así como estímulos a los sectores industriales y agrícolas para la inversión y la generación de empleo.

Todo ello, según el consultado, requerirá de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), créditos de largo plazo de entidades como el BID y la CAF que permitan arreglar “una economía que está descuadernada”.



En Davos (Suiza), el ministro Cárdenas sostuvo que hay que tener listo dicho plan, pues si bien no se sabe cuándo llegará el día después del colapso, “eso va a ser rápido por la gravedad de la crisis”.



El Ministro aboga por un plan que incluya instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). "Tenemos rápidamente que volver a aprovisionar a Venezuela de productos farmacéuticos, dotar a las empresas de insumos y materias primas y eso no puede improvisarse”, agregó. Pero otros expertos señalan que Colombia debe alistarse también para lo que ocurra si el colapso sigue y el régimen de Nicolás Maduro no sale del poder.

Al compartir que un plan de recuperación de Venezuela requerirá una gran asesoría e importantes recursos de financiamiento, Leonardo Villar, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, dijo que el otro escenario es que si la hiperinflación sigue y genera una migración masiva de venezolanos, esto va a necesitar un plan económico de los países vecinos para recibir a estas personas y para ayudarlas a integrarse a la sociedad en el periodo en que sea necesario mientras se logra retornar a la normalidad en ese país.



“Es un reto para Colombia, y las entidades multilaterales pueden ayudar a diseñar políticas adecuadas para la recepción de migrantes y aprender de experiencias similares en el mundo”, señaló Villar.



